ALTENAHR. Melina Zeyen soll als neue Weinkönigin von Altenahr in der Amtszeit 2019/2020 die Krone tragen. Ihr zur Seite stehen ihr ihre Schwester Yasmin und Ella Dörste als Prinzessinen.

Von Christine Schulze, 29.05.2019

Für alle drei ist es ein Sprung ins kalte Wasser: für Melina Zeyen, ihre Schwester Yasmin und Freundin Ella Dörste. Bei dem Sprung werden sie vermutlich sanft aufgefangen. Denn sie wollen ihren Heimatort Altenahr in der Amtszeit 2019/2020 als Weinmajestäten vertreten und können dabei auf gute Unterstützung durch den Verkehrsverein, die örtlichen Winzer und ihre Familien setzen. Jetzt stellte der Verkehrsverein die künftigen Majestäten vor. Melina wird am 6. Juli, beim Altenahrer Weinsommer, von der bis dahin amtierenden Anna Schmidt die Krone erhalten. Yasmin und Ella werden ihr als Prinzessinnen zur Seite stehen.

Ein Sprung ins kalte Wasser ist es, weil keine der Freundinnen bislang als Prinzessin Erfahrungen gesammelt hat. Einmal Königin beziehungsweise Prinzessin werden, wollten sie alle aber schon immer. So sehen sie mit Freude ihren künftigen Aufgaben entgegen, kein Pappenstiel, denn mit 80 Auftritten im Jahreskreis ist zu rechnen, wie die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Eva Flügge, bei der Vorstellung sagte.

Neue Weinkönigin wird Melina

Ihre Krone wird Melina (21) von Vorgängerin Anna Schmidt erhalten. Die künftige Repräsentantin des traditionellen Touristenorts und seines Weins ist 21 Jahre alt und wohnt in Altenburg. Sie liest und zeichnet gern und interessiert sich für Motorsport. Derzeit absolviert sie eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Mehlem. Schon im 2020 soll ein Studium der Wirtschaftsinformatik folgen.

Mit dem Weinbau ist die Neue durch die Eltern ihres Partners vertraut. Außerdem war eine Tante vor 25 Jahren Altenahrer Weinkönigin, so dass die Tradition im Jubiläumsjahr fortgesetzt wird. Mit ihrer Vorliebe für weiße Weine, sei es ein Blanc-de-Noir oder ein Grauburgunder, liegt sie im Trend. In dem Jahr ihrer Regentschaft hofft sie auf viele schöne Erfahrungen und darauf, viele Menschen kennenzulernen. Der Vorstand des Verkehrsvereins will die neue Majestät und die Prinzessinnen für ihre Aufgaben so richtig fit machen, sagte Flügge zu. Als Königin hofft Melina, die Gäste für den Wein und die Kultur der Region sowie für die ländliche Gegend begeistern zu können.

Yasmin und Ella werden Weinprinzessinen

Das gilt auch für die Prinzessinnen. Schwester Yasmin ist 17 Jahre alt und strebt für 2021 das Abitur am Peter-Joerres-Gymnasium in der Kreisstadt an. Englisch, Erdkunde und Biologie sind ihre Schwerpunktfächer. Und sie ist begeisterte Reiterin. Später möchte sie studieren und die Welt kennenlernen. Ihr Interesse gilt anderen Lebensweisen und Kulturen. Musik schätzt sie als Mittel zur Unterhaltung. Das Interesse an der Aufgabe als Weinprinzessin kam bei ihr durch Schwester Melina.

Dritte im Bunde ist Ella Dörste (17), Yasmins Freundin seit Kita-Zeiten. Zwar ist sie jüngst mit der Mutter und den beide jüngeren Brüdern nach Rech gezogen, Altenahr betrachtet sie aber immer noch als ihre Heimat. Tanzen bei den Karnevalsfreunden Altenahr und Kraftsport sind ihre Hobbys. Auch sie strebt für 2021 das Abitur am Peter-Joerres-Gymnasium an und möchte später Industriekauffrau werden. Reisen, weltweit Kulturen und Natur kennenlernen, Meer und Berge, auch die Heimat ihrer Mutter, die Philippinen, nennt sie als besondere Interessen. Ella ist offen für Neues, neugierig und kontaktfreudig. Altenahr dürfte sie wie ihre Westentasche kennen, denn ihre Tante, Fremdenführerin Simone Winges, hat sie von klein auf zu Wanderungen mitgenommen, vor allem zur Burg Are.