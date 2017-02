Festival am Nürburgring

NÜRBURG. Lang ersehnte Neuigkeiten für "Rock am Ring"-Fans: Am Freitag haben die Veranstalter Neuigkeiten zum Line-Up bekanntgegeben. Auch Tickets sind noch verfügbar.

24.02.2017

Nach einem zweijährigen Gastspiel in Mendig kehrt "Rock am Ring" in diesem Jahr zurück an den Nürburgring. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, haben mittlerweile 75 Bands und Künstler ihr Kommen zugesagt.

Neben den schon bekannten Acts wie "Beatsteaks", "Marteria", "Prophets Of Rage" oder auch "187 Strassenbande" werden unter anderem auch Liam Gallagher, "Sum 41" und die "Donots" die Bühnen in der Eifel rocken. Als Headliner werden "Rammstein", "Die Toten Hosen" und "System Of A Down" das Festival anführen.

Das werden sie vom 2. bis 4. Juni 2017 wieder vor tausenden Festivalbesuchern tun. Den Veranstaltern zufolge sind bereits 140.000 Tickets für "Rock am Ring" und sein Schwester-Festival "Rock im Park" verkauft worden. Die erfreuliche Nachricht für alle, die bislang noch keine Karte ergattern konnten: Knapp 10.000 Tickets sind - unter anderem bei bonnticket - pro Festival noch verfügbar. (ga)