Weinfest in Mayschoß

MAYSCHOSS. Im Dauerregen übernahm die 24-jährige Betriebsfachwirtin die Regentschaft von Vorgängerin Nina Schall. Nun folgen bis Ende Oktober die Feste "der 1000 Lichter".

Von Christine Schulze, 02.10.2017

Das berühmte Weindorf Mayschoß hat eine neue Majestät: Seit Samstag repräsentiert die 24-jährige Nadine Münch den Ort am Fuße der Saffenburg. Bereits im Juni hatten Vertreter der Vereine sowie Gemeinderat und Winzergenossenschaft für die aus Heimersheim stammende Neubürgerin votiert. Am Samstag wurde sie in der Kutsche abgeholt und auf dem Waagplatz gekrönt – in strömendem Regen.

Angesichts der nicht nachlassenden Güsse verliefen die Zeremonien etwas schneller, so dass Vorgängerin Nina Schall der Nachfolgerin die Krone eine halbe Stunde früher übergeben konnte. Weinkönigin Nadine ist Betriebsfachwirtin für Kommunikation und Organisation.

Nach Mayschoß gekommen ist sie der Liebe wegen zu Freund Berthold Ulrich, der Nebenerwerbswinzer ist und sie mit vielem rund um den Wein vertraut gemacht hat. Er ist auch ihr Tanzpartner bei der „Hafengarde Oberwinter“. Was den Wein betrifft, entscheidet sich die grazile junge Frau am liebsten für Spätburgunder oder Blanc de Noir.

Nadine zur Seite steht als Prinzessin Alina Knieps (18). Sie studiert Biologie an der Hochschule Rhein-Sieg und möchte danach auf dem Gebiet der Humanbiologie in der Forschung arbeiten. Alina stammt aus einer Mayschosser Winzerfamilie, die hoch gewachsene junge Frau hat Spaß an Sport, vor allem an Volleyball und ist mit der Arbeit des Winzers vertraut.

Königin Nadine bedankte sich nach der Proklamation bei der Dorfgemeinschaft für das Vertrauen bei der Wahl in das wichtige Amt, zumal die Winzergenossenschaft im kommenden Jahr, während ihrer Regentschaft, 150 Jahre alt wird. Ihre Vorgängerin Nina nahm Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Einerseits habe ihr das abwechslungsreiche Amt Spaß gemacht, andererseits freue sie sich jetzt auf mehr Zeit für ihre Familie, die Freunde und die Arbeit als Erzieherin im Dernauer Kindergarten. Sie dankte allen, die ihr zur Seite gestanden hatten, ihren Eltern, dem Verkehrsverein, der Winzergenossenschaft und vor allem ihren Prinzessinnen Emily Bäcker und Sophie Sermann. Ihrer Nachfolgerin wünschte sie ein erlebnisreiches Jahr.

Zu den ersten Gratulanten gehörten der Mayschosser Bürgermeister Hubertus Kunz, der über den Wert des Ehrenamts sprach und der Kreisbeigeordnete Friedhelm Münch, der die neue Königin beglückwünschte und der Scheidenden eine Dankesurkunde und einen Gutschein überreichte. Als Beigeordnete der Verbandsgemeinde sprach Ingrid Näkel-Surges Dank und Anerkennung aus und wünschte den Neuen viel Freude im Amt. Ahrweinkönigin Irena Schmitz gratulierte im Namen aller Ahr-Majestäten, von denen viele nach Mayschoß gekommen waren.

Mit der Proklamation der Weinkönigin beginnt in Mayschoß die Reihe der fünf Weinfest-Wochenenden. An jedem Wochenende spielt die Musik zum Tanz am Weinbrunnen auf dem Waagplatz und in den Kellern der Genossenschaft. Höhepunkte ist das „Fest der 1000 Lichter“ am Wochenende vom 13. bis zum 15. Oktober und das Finale vom 27. bis zum 30. Oktober mit großem Feuerwerk am Samstag, 20 Uhr, und dem Finale am Montag, der gleichzeitig Abschluss aller Weinfeste 2017 an der Ahr ist.