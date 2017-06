Tourismus im Ahrtal

MAYSCHOSS. Die Neubürgerin aus Heimersheim soll das Weindorf Mayschoß regieren. Bei der Wahl am Donnerstagabend im Weinhaus Kläs wurde die neue Königin einstimmig festgelegt.

Von Christine Schulze, 11.06.2017

Nadine Münch wird nächste Weinkönigin in Mayschoß. Bei der Wahl durch Vertreter der Ortsvereine und Honoratioren am Donnerstagabend im Weinhaus Kläs konnte die 23-jährige Bürokauffrau alle 22 Stimmen auf sich vereinen. Bis es soweit ist, muss sich die Neu-Mayschosserin allerdings noch etwas gedulden. Denn bis zur Proklamation zu Beginn der Weinfestwochen vergeht noch einige Zeit.

Bis dahin trägt Nina Schall weiterhin die Krone des alten Weinorts. Sie wird auch am Sonntag, 18. Juni, ab 14.30 Uhr strahlend im Weinblüten-Festzug fahren und den Fans zuwinken. An ihre Nachfolgerin abgeben wird sie die Krone am Samstag, 30. September, 16 Uhr, bei der Eröffnung der Feinfestwochen auf dem Waagplatz in Mayschoß.

Die neue Königin will mit anpacken

Für die Neue ist auch der Wein erst einmal ein neues Thema. Aber sie setzt auf Freund Berthold Ulrich, der Nebenerwerbswinzer ist und in den kommenden Monaten für Abhilfe sorgen wird. Und Nadine will in der Zwischenzeit auch im Weinberg tüchtig mit anpacken und eigene Erfahrungen sammeln.

Berthold Ulrich ist außerdem Partner der sehr grazilen jungen Frau mit den langen blonden Haaren bei der Hafengarde Oberwinter, wo beide ein Tanzpaar sind. Nach Mayschoß gekommen ist die Heimersheimerin also der Liebe wegen. Und sie hofft, durch ihre neuen Aufgaben an ihrem neuen Wohnort schnell heimisch zu werden und neue Freunde zu finden. Freude am Wein bringt Nadine als Kind des Ahrtals indes schon mit. Am liebsten trinkt sie einen trockenen Blanc de Noir oder einen halbtrockenen Spätburgunder.

Gewählt wurde Nadine Münch, nachdem die Gemeinde alle altersmäßig passenden jungen Frauen in Mayschoß angeschrieben und angefragt hatte. Nadine hatte ja gesagt und wird so künftig ihren neuen Heimatort vertreten.