Verlosung für Truck-Grand-Prix in der Eifel

NÜRBURGRING. Der General-Anzeiger verlost 3x2 Eintrittskarten in der Kategorie Silber für die Großveranstaltung im Juni 2018. Jetzt bewerben.

Von Christoph Lüttgen, 03.12.2017

Die 33. Auflage des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix steigt vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 auf dem Nürburgring. Das größte Familienfest in der Eifel bietet auch im kommenden Jahr Motorsport, Show und Musik zum Anfassen. Für diesen Event in der Eifel verlost der General-Anzeiger 3 x 2 Eintrittskarten der Kategorie Silber. Sie sind von Freitag bis Sonntag gültig und berechtigen sowohl zum Zutritt zu allen Tribünen (außer T4 und T4a) als auch zu Fahrerlager, Gridwalk, Messepark und Müllenbachschleife.

Neben den Läufen zur ETRC-Truck-Europameisterschaft dürfen sich die Besucher wieder auf Stunts und große Stars auf der Open-Air-Bühne freuen. Verschiedene Korsos mit fantasievoll lackierten Aufliegern, US-Trucks und Oldtimern sorgen auch in den Rennpausen für Unterhaltung. Im offenen Fahrerlager können Truckfans den Mechanikern beim Schrauben und Werkeln zuschauen oder sich beim Bullenreiten oder Squaredance versuchen. Die Nutzfahrzeugbranche nutzt den ADAC Truck-Grand-Prix seit Jahren als Industriemesse. So schlagen Lkw-Hersteller und Zubehör-Firmen ihre Zelte auf und präsentieren sowohl dem Fachpublikum als auch der breiten Masse ihre Produktpalette. Am Freitagabend ist in der Müllenbachschleife Country- und Deutsch-Rock angesagt. Dort spielen auch im kommenden Jahr die Großen der deutschen Countryszene wie etwa Tom Astor.

Bis zum 31. Dezember sind Wochenend-Tickets der Kategorie Gold zum Preis der Kategorie Silber erhältlich. Inhaber des Erlebnis-Tickets haben die Möglichkeit, am Veranstaltungs-Donnerstag als Beifahrer eines Top-Piloten in einem Racetruck mehrere Runden im Renntempo über den Nürburgring zu drehen. Ein Tagesticket ist bereits ab 15 Euro und ein Wochenendticket ab 43 Euro zu haben. Infos gibt es unter 02 61/1 30 33 00, oder unter www.truck-grand-prix.de.⋌

