Festakt in Bad Breisig

Die geschmückten Fahrzeuge bei der Einweihungsfeier in Bad Breisig.

BAD BREISIG. Erweitertes Feuerwehrgerätehauses wurde eingeweiht. Drei neue Fahrzeuge.

Von Bernd Linnarz, 01.05.2017

Das neu um- und angebaute Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Breisig ist nach rund zwei Jahren Bauzeit fertig. Die offizielle Einweihung fand Freitagabend vor rund 100 Gästen statt.

Der Umbau war nicht ganz reibungslos verlaufen. Verzögerungen beim Baufortschritt, notwendige Umplanungen und letztlich eine Kostensteigerung von rund 100 000 Euro galt es zu überwinden. Doch letztlich überwog bei der Politik und den 36 aktiven Wehrleuten der Stadt Bad Breisig die Freude.

Verbandsgemeinde Bürgermeister Bernd Wiedenbach fand die salomonischen Worte: „Ein großes Unterfangen ist beendet. Geduld und Entschlossenheit sind zwei Eigenschaften, die bei jeder Unternehmung zum Erfolg führen“. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 1.4 Millionen Euro und werden mit in Aussicht gestellten- Fördergeldern des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 322 000 Euro bezuschusst.

Auch hier gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Der Zuschuss wird wohl erst im Jahr 2019 fließen. Das bestätigte in seinem Grußwort der aus Mainz angereiste Staatssekretär Randolf Stich.

In enger Abstimmung zwischen den Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung wurde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr dem erforderlichen Raumbedarf inklusive Ausstattung Rechnung getragen. Neben einer neuen Feuerwehreinsatzzentrale, die die modernste in ganz Rheinland-Pfalz ist, wurde auch das Platzangebot der Werkstätten optimiert und modern ausgestattet. Zudem wurde die Fahrzeughalle großzügig ausgebaut. Auch ein Schulungsraum gehört dazu. Durch einen separaten Raum für die Jugendfeuerwehr wurde auch einer zukunftsorientierten Nachwuchsförderung Rechnung getragen. „Ich bin der Überzeugung, dass das Geld sehr gut investiert ist. Mit ihrem einstimmigen Beschluss, ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen, hat die Politik ein starkes Signal gegeben und Weitsicht bewiesen“, so Bürgermeister Bernd Weidenbach.

Ebenfalls Teil der Feierlichkeiten war die Einsegnung von drei neuen Fahrzeugen.

Denn neben den Räumlichkeiten benötigt die Feuerwehr auch hochmoderne Fahrzeuge, die den stetig steigenden Anforderungen der Einsätze gewachsen sein müssen.

Dank der Maria Kerpen Stiftung, die die kompletten Kaufpreissummen spendete, konnten ein Mannschaftstransportfahrzeug sowie ein neues Rettungsboot beschafft werden. Zudem erweitert auch ein neues Mehrzweckfahrzeug den Fuhrpark.