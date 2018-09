Organisation hilft Leukämie- und Tumorkranken

Sozial engagiert: (von links) Susanne Morsch, Laura Herter und Bruno Zimmer am Stammsitz der Stiftung in Birkenfeld.

BAD BREISIG. Miss Rheinland-Pfalz Laura Herter hat den Stammsitz der Stefan-Morsch-Stiftung in Birkenfeld besucht. Die 20-Jährige aus Bad Breisig überbrachte der Stiftung eine Spende in Höhe von 800 Euro.

Von Christoph Lüttgen, 21.09.2018

Laura Herter, amtierende Miss Rheinland-Pfalz, hat sich schon als Bad Breisiger Brunnenkönigin für die Stefan-Morsch-Stiftung und deren Ziele eingesetzt. Jetzt ist die Abiturientin nach Birkenfeld gereist, um sich im Stammsitz der Hilfsorganisation den Alltag in Deutschlands erster Stammzellspenderdatei anzuschauen.

Sie informierte sich sowohl über die konkrete Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke als auch über das internationale Netzwerk, das die Stiftung in den letzten 30 Jahren aufgebaut hat. So ist die Stefan-Morsch-Stiftung als Stammzellspenderdatei an das Zentrale Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland (ZKRD) angeschlossen. Darüber hinaus arbeiten Vertreter der Stiftung auf nationaler und internationaler Ebene mit der Stiftung Knochenmark- und Stammzellspende Deutschland (SKD), der European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) und der World Marrow Donor Association (WMDA) zusammen – etwa wenn es darum geht, die neuesten Forschungsergebnisse zu diskutieren oder das weltweite Netzwerk zu optimieren.

Bei einem Rundgang erläuterte Stiftungsgründer Emil Morsch seinem Gast aus Bad Breisig, dass die Stiftung auch für betroffene Patienten da ist: „Wir helfen bei der Vermittlung von Kliniken oder Ärzten, beraten aber auch den Patienten nach der Transplantation.“ Die Organisation gebe im Notfall finanzielle Hilfen. So würden ungedeckte Kosten des Patienten, die durch eine Leukämie-Erkrankung entstanden seien und zu einer wirtschaftlichen Notlage geführt hätten, übernommen. Laura Herter übergab Emil Morsch eine Spende über 800 Euro. Ihr Vater Wolfgang Herter hatte ein paar Tage zuvor runden Geburtstag gefeiert. Statt Geschenken hatte er sich Geldspenden für die Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke gewünscht. „Mit ihrem Engagement machen Sie Hilfe möglich. Hilfe, die ganz konkret Leben rettet“, bedankte sich Vorstandmitglied Bruno Zimmer im Beisein der Vorsitzenden, Susanne Morsch, bei der 20-jährigen Bad Breisigerin.

Die nächste Gelegenheit, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen, bieten die Blutspende-Termine des DRK im Kreis Ahrweiler: Donnerstag, 27. September, von 16 bis 20 Uhr im Rheinklänge-Haus, Goethestraße 15 in Remagen sowie am Mittwoch, 10. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der Barbarossa-Schule, Dreifaltigkeitsweg 37 in Sinzig.