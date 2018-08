Feuerwehreinsätze in Vettelhoven und Löhndorf

Am frühen Donnerstagmorgen sind in Sinzig mehr als 150 Strohballen in Brand geraten. (Symbolbild)

GRAFSCHAFT/SINZIG. Mehr als 200 Strohballen standen am Mittwochnachmittag und in der Nacht zu Donnerstag in Sinzig und in der Grafschaft in Flammen. Einen Brand könnte eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst haben.

Am späten Mittwochnachmittag und in der Nacht zu Donnerstag standen mehr als 200 Strohballen in Sinzig und in der Grafschaft in hellen Flammen. Besonders schlimm traf es den Sinziger Ortsteil Löhndorf. Dort hatten gegen 3.35 Uhr 160 Ballen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn Feuer gefangen.

Die ausgerückte Sinziger Feuerwehr ließ sie kontrolliert abbrennen. Sowohl die Einsatzkräfte der Wehr als auch Polizei haben bislang keine Erkenntnisse, wie sich die Strohballen entzünden konnten. Es gebe keinerlei Hinweise auf Brandstiftung, teilte die Polizei auch GA-Anfrage mit. „Wir schauen uns die Brandstelle noch einmal genau an – sobald dies möglich ist“, so ein Polizeisprecher.

Weggeworfene Zigarettenkippe als Ursache vermutet

Stunden zuvor loderten die Flammen aus 50 Rundballen im Grafschafter Ortsbezirk Vettelhoven. Auch hier ließ die mit 15 Mann ausgerückte Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen. Eine sorglos weggeworfene, noch brennende Zigarettenkippe wird als Brandursache vermutet.