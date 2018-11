Unfall auf Schiff

Ein Matrose hat sich in Andernach schwer verletzt.

Andernach. Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch auf einem Güterschiff gekommen. Ein Matrose stürzte fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Die Bergung gestaltete sich als schwierig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

In Andernach hat sich am Mittwoch ein Matrose auf einem Schiff schwer verletzt. Der 20-Jährige stürzte nach Polizeiangaben vom Lukendach in den fünf Meter tiefen Innenraum.

Mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr konnte der schwer verletzte Matrose mittels eines Krans und einer Trage aus dem - für Rettungskräfte - schwer zugänglichen Laderaum des Gütermotorschiffs geborgen werden.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.