Technischer Defekt an Geländer

Ein Mann stürzte vom Balkon in der ersten Etage.

Oberzissen. Mit schweren Verletzungen kam ein Mann am Sonntagmorgen ins Krankenhaus. Er war bei einer Geburtstagsfeier in Oberzissen von einem Balkon in der ersten Etage gestürzt.

Ein schlimmes Ende nahm eine Geburtstagsfeier in Oberzissen für einen Mann am frühen Sonntagmorgen. Wie die Remagener Polizei mitteilte, begab sich der Gast einer Geburtstagsfeier nach draußen auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen.

Dabei stürzte er dann, so Polizeihauptkommissar Gerold Gadsch, von dem Balkon in der ersten Etage ab. Ursächlich dafür dürfte nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt am Geländer sein.

Der Mann verletzte sich durch den Sturz in die Tiefe schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.