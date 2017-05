Unfall in Thür

Thür. In einem Betrieb für Landmaschinenhandel gab es am Dienstag einen tödlichen Unfall. Ein Mitarbeiten wurde von einem Traktor überrollt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.05.2017

Bei einem Arbeitsunfall in Thür wurde am Montag ein Mitarbeiter tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in einem Betrieb für Landmaschinenhandel mit Montagearbeiten beschäftigt, als ein Traktor aus bisher nicht geklärter Ursache ins Rollen geriet.

Der Mitarbeiter wurde dabei von einem der hinteren Räder überrollt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.