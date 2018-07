BAD BREISIG.

„Eine Schließung ist keine Option.“ Das stellte Karl-Heinz Bernardy, Beigeordneter der Stadt und Ratsmitglied der SPD in Bad Breisig, gleich zu Beginn des Informationsaustauschs klar. Er erntete damit allerdings durchaus Widerrede im SPD-Arbeitskreis, der künftig regelmäßig über die Zukunft der Bad Breisiger Römer-Thermen diskutieren will.

. Die Römer-Therme in Bad Breisig gilt als kommunalpolitische Großbaustelle. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Bad ist zum einen wichtiger Imageträger und möglicher Tourismusmagnet, zum anderen jedoch auch eine Kostenfalle. Die SPD will sich in einem Arbeitskreis verstärkt mit dem stark sanierungsbedürftigen Wellnesstempel beschäftigen.

Karl-Heinz Bernardy, Beigeordneter der Stadt und Ratsmitglied der SPD in Bad Breisig, hatte nun zur ersten Runde des Informationsaustauschs eingeladen. „Wir wollen positive und negative Erfahrungen mit den Römer-Thermen besprechen und wenn möglich Verbesserungsvorschläge unterbreiten“, so Bernardy. Gleich zu Beginn stellte er klar: „Eine Schließung ist keine Option.“ Es könne nicht angehen, dass immer mehr Schwimmbäder in der Region geschlossen würden. Rund eine Million Euro fährt das Bad jährlich an Verlusten ein, die von der Stadt abzufedern sind.

Der Sanierungsbedarf ist gewaltig: 3,5 Millionen Euro will man alleine nur in die Technik stecken, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. Eine Attraktivitätssteigerung ist mit der Investition nicht verbunden. Zwar gibt es Zuschüsse und Einsparpotenziale. Dennoch: Für die finanziell stark angeschlagene Stadt ist der Verlustbringer finanziell kaum mehr zu schultern. Im Arbeitskreis bezweifelte ein Bad-Stammgast, dass die Besucherzahlen in jüngerer Vergangenheit gestiegen seien. Das Gegenteil sei der Fall: „Der Parkplatz weist immer mehr freie Plätze auf.“ Der Diskutant, selbst leidenschaftlicher Nutzer des Bades, forderte: „Es gibt nur eine Konsequenz aus den großen Verlustzahlen – den Laden dicht machen. Die Stadt kann sich die Thermen nicht mehr leisten.“

Auch habe sich die Annahme nicht bestätigt, wonach die Römer-Therme eine Wertschöpfungskette in Gang setze. Vielmehr sei zu beklagen, dass Badnutzer nach ihrem Besuch in den Römer-Thermen nicht in die Stadt gingen und im dortigen Einzelhandel noch für nennenswerte Umsätze sorgten. Selbst die Bad Breisiger Hoteliers müssten inzwischen einräumen, dass deren Gäste nur im Ausnahmefall mal das Bad besuchen würden – von wegen touristische Magnetwirkung.

Die seit März in Eigenregie übernommene Gastronomie in den Thermen werde die Verluste noch verschlimmern, zeigten sich einige Teilnehmer des Arbeitskreises überzeugt. Sie klagten insbesondere darüber, dass viel zu wenig für das Bad geworben werde.

Auch sei die Anhebung der Eintrittskreise ein großer Fehler gewesen. Zumal sie für den Gast mit keiner Qualitätsverbesserung einher gegangen sei. Im Arbeitskreis sähe man es gerne, wenn „ein privater Investor“ das Bad übernähme.

Eine wirkliche Lösung für das Problem „Römer-Therme“ wurde am Diskussionstisch nicht gefunden. Bernardy: „Wir sind offen für alle Gedanken und werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen.“ Eine eifrige Schwimmerin formulierte derweil flott ein dem Schwimmbad gewidmetes Gedicht: „Nicht mehr chic, nicht mehr neu, dennoch bleiben wir Dir treu“.