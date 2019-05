Bilanz am Rhein

BAD BREISIG. Aktive des Wassersportvereins Bad Breisig sind 1789 Kilometer gepaddelt. Ehrungen bei der Hauptversammlung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2019

Beim Anpaddeln waren zwar nur wenige Aktive dabei, dafür aber war die Sommertour Mitte Mai an die Mittelmosel nach Zeltingen-Rachtig ein voller Erfolg. Das erklärte Vorsitzender Widolt Oster bei der Jahreshauptversammlung des Wassersportvereins Bad Breisig. Auf das vergangene Jahr zurückblickend, ergänzte er zudem, dass neben Touren auf dem Wasser auch gewandert, Fahrrad gefahren und Kulturfahrten nach Saarburg, Trier und Luxemburg unternommen wurden. Auch beim Zwiebelmarkt sei der Verein wieder an allen Tagen an alter Stelle an der Grabenstraße vertreten gewesen.

Dafür, dass er der letzte Breisiger Sportverein ist, der noch aktiv am Zwiebelmarkt teilnimmt, habe der Wassersportverein viel Lob erhalten. Auch das Wetter habe mitgespielt, sodass sich das Engagement gelohnt habe. Die Herbstwanderung ins Tal Arienheller sowie die Weihnachtsfeier Mitte Dezember hätten zudem das Jahr erfolgreich abgerundet.

In seinem Jahresbericht erwähnte Oster außerdem die Ehrung des ältesten Mitglieds: Bernhard Jäger, der dem Verein seit 70 Jahren die Treue hält. Für 2019, das mit der Teilnahme am Karnevalszug schon sehr erfolgreich begonnen habe, wünschte sich der Vorsitzende eine aktive sportliche Beteiligung und eine gesunde und unfallfreie Saison. Kassiererin Annegret Weißenfels verwies in ihrem Kassenbericht auf einen Jahresendbestand, der höher lag als im Jahr zuvor. Thomas Schwerter trug in Vertretung des Wanderwarts Christoph Schwerter den Sportbericht vor: Die Aktiven seien im Jahr 2018 insgesamt 1789 Kilometer gepaddelt. Sieger – wie schon in den Vorjahren – war Johannes Arenz mit 622 Kilometern, der sich wiederholt das goldene Wanderfahrerabzeichen des Kanuverbands Rheinland sicherte.

Für 65-jährige Mitgliedschaft wurde Annemarie Hermann ausgezeichnet. Außerdem erhielten bei der Jahreshauptversammlung Uschi Brandau und Widolt Oster für 50-jährige Treue sowie Thomas Hermann für 40 Jahre Mitgliedschaft Anerkennung.

Nach dem Gruppenfoto verwies Oster auf die 1000-Jahr-Feier der Stadt Bad Hönningen am Sonntag, 5. Mai, bei der der Breisiger Karnevalswagen, die alte Personenfähre Brisiacum, am Umzug teilnimmt, begleitet von den Breisiger Wassersportmatrosen.