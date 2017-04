Saisonstart an der Ahr

Altenahr. Bei bestem Frühlingswetter feierten die Altenahrer am Sonntag zum zehnten Mal die „Ostergrüße“, ein Frühlingsfest mit Spiel und Spaß für Kinder, jahreszeitlichen Angeboten für Erwachsene sowie Anklängen an Ostern.

Von Christine Schulze, 05.04.2017

Das wurde durch ein nettes Angebot an Dekorationen – vom Hasen bis zum Blumenkranz – deutlich. Für Kinder stand die Hüpfburg bereit, daneben das Angelspiel, Ostereierbemalen und Kinderschminken lockten. Wer wollte, durfte einen Ballon mit Namenszettel in den Himmel schicken.

Das war auch im vergangenen Jahr so, und so konnte der veranstaltende Verkehrsverein „Weinort Altenahr“ zwei Sieger vom Luftballonwettbewerb 2016 auszeichnen: Rebecca und Tilo, die freudig ihren Traubensaft entgegen nahmen. Beide Ballons hatten es bis nach Belgien geschafft.

Mit einem Weinspruch eröffnete Weinkönigin Veronique Schäfer das Fest offiziell. Zuvor hatte Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann die Gäste begrüßt, die sich kurz vor Mittag schon zahlreich auf dem zum Festplatz umfunktionierten Parkplatz an der Tunnelstraße sammelten. „Wie das Leben so spielt . . .“, begann Fuhrmann seine Rede. Denn eine Verzögerung der Arbeiten an der Umgehungsstraße hatte die Sperrung der Brückenstraße für die „Ostergrüße“ unmöglich gemacht. Damit ergoss sich der gesamte Verkehr durch den Ort, und zahlreiche Biker, wohl auf dem Weg zur Saisoneröffnung auf dem Nürburgring, rollten aus allen Richtungen durch die Straßen. Vor allem im Tunnel an der B 267 drehten einig ihre Maschinen auf, dass den Festbesuchern draußen bange werden konnte.

Aufgrund der Sperrung der Umgehungsstraße hatte das Fest in letzter Minute auf den Parkplatz an der Tunnelstraße verlegt werden müssen, was trotz Eile gut geklappt hatte. Der Platz war zweigeteilt: ein Teil fürs Fest, der andere Teil für die Autos der Besucher. Und so genossen viele bis zum einbrechenden Abend ihren Platz im Freien im Budendorf mit herzhafter und süßer Verpflegung. „Während der beiden Wochen mit Bauarbeiten und Sperrung der Umgehungsstraße konnten wir erleben, wie gut Altenahr die Umgehungsstraße tut“, stellte Bürgermeister Fuhrmann in seiner Begrüßung fest.

Außer Anbietern meist regionaler Produkte wie Socken und Seifen, Gewürzen, Likören und Honig sorgten sich einige Vereine um das Wohl der Gäste, so die Karnevalsfreunde und die Eltern der Kindergartenkinder mit Kuchen und Crêpes sowie Spielaktivitäten. Der Leierkastenmann sorgte mit seinen trauten Melodien für Flair, wenn nicht gerade Biker mit aufgedrehten Maschinen aus dem Tunnel dröhnten.

Eine Freude gab’s für den Verein „Weinort Altenahr“ um Eva Flügge: Die Kreissparkasse Ahrweiler hat ihm einen Pavillon gestiftet, der erstmals aufgebaut und in Betrieb genommen werden konnte. Der Pavillon aus Aluminium und Zeltplanen kann vielfältig verwendet werden, da sein Dach höhenverstellbar ist und künftig etwa den Altenahrer Majestäten bei der Proklamationsfeier oder dem Zauberclown beim Burgenfest Schutz vor Regen und allzu viel Sonne geben kann.