Stärkstes Beben seit 2017

Kobern-Gondorf. Die Osteifel ist am frühen Montagmorgen von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz maß eine Stärke von 2,6 - das stärkste Beben in der Region seit mehr als eineinhalb Jahren.

Ein leichtes Erdbeben hat viele Bewohner in der Osteifel am frühen Montagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Laut Messungen des Erdbebendienstes des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland Pfalz lag das Epizentrum in Kobern-Gondorf und erreichte eine Stärke von 2,6. Automatisch gemessen wurde das Beben um 5.13 Uhr am Montagmorgen, die aufgezeichneten Daten sind bislang noch nicht vom Erdbebendienst ausgewertet worden.

Zu spüren war das Beben aber nicht nur im Epizentrum selbst. Die Seite "Erdbebennews.de" verzeichnete Lesermeldungen im gesamtem Gebiet des Neuwieder Beckens zwischen Koblenz und Andernach. Auch rund um den Laacher See konnte das Beben gespürt werden. "Es gab ein deutlich wahrnehmbares Geräusch. Das Bett hat geschwankt, die Fenster vibriert", gab ein Anwohner in Kobern-Gondorf an. Auch in Koblenz gab ein Zeuge auf der Seite an, dass die Gläser im Schrank geklirrt haben. "Ich bin von einem kräftigen Schlag aufgewacht - als wenn ein Schrank umgekippt wäre", so eine Meldung ebenfalls aus Koblenz.

Mit einer Stärke von 2,6 ist es das stärkste Beben in der Osteifel seit mehr als eineinhalb Jahren. Zuletzt hatte es am 14. Juni 2017 dort ein Beben der Stärke 2,7 gegeben, das Epizentrum damals lag in Nickenich. Schäden sind infolge des rund einminütigen Bebens jedoch nicht zu erwarten. Ein Beben im Neuwieder Becken ist zudem auch nicht ungewöhnlich. Grund dafür ist eine etwa 15 Kilometer lange Bruchzone, die sogenannte Ochtendunger Störung. Das letzte Beben dort ist gerade einmal ein paar Wochen her. Am 14. Januar wurde ein leichtes Beben der Stärke 0,3 gemessen.

Und auch beim jetzigen Beben handelt es sich aufgrund der Messdaten offenbar um ein tektonisches Beben im Zusammenhang mit der Ochtendunger Störung. Diese tektonische Beben entstehen meist, wenn sich tektonische Platten an Bruchfugen der Lithosphäre, also die äußere Schicht des Erdkörpers, verschieben und so potenzielle Energie freigesetzt wird. Experten schätzen, dass rund 90 Prozent der weltweiten Erdbeben tektonische Beben sind.