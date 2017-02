Unfall bei Ahrbrück

02.02.2017 AHRBRÜCK. Polizei nennt technischen Defekt als Ursache. Scherbenhaufen auf der Bundesstraße 257 sorgt für Sperrung und Verkehrsbehinderungen.

Von wegen Scherben bringen Glück. Sie machen viel Arbeit, so sie auf der Straße liegen. Zu einem Verkehrsunfall der eher seltenen Art ist es am Donnerstagmorgen in Ahrbrück an der Einmündung zum Kesselinger Tal gekommen. Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer fuhr kurz nach 10 Uhr mit seinem Laster auf der B 257 in Richtung Altenahr.

Peter Leßmann von der Adenauer Polizei: „In einer scharfen Linkskurve in Höhe der Einmündung der L 85 löste sich die rechte Ladewand des Lasters aufgrund eines technischen Defekts aus der unteren Arretierungsschiene. Die Folge war, dass ein großer Teil der Ladung von der Ladefläche auf die Fahrbahn und den Grünstreifen fiel.“

Dabei schepperte es mächtig, denn die Ladung bestand aus Getränkekisten mit Glasflaschen. Diese gingen zum größten Teil zu Bruch, so dass nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Für die Aufräumarbeiten durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Adenau musste die Bundesstraße kurzzeitig in Richtung Altenahr gesperrt werden. Polizeibeamte regelten den Verkehr an der Unfallstelle. (Von Günther Schmitt)