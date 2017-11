Lange Staus nach Unfall

Wehr. Am Dienstagmorgen hat auf der Autobahn 61 ein Lastwagen gebrannt. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden, im entstandenen Stau kam es zu drei leichten Auffahrunfällen.

Vermutlich wegen eines Turboladerschadens, so die Autobahnpolizei Mendig, geriet am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A61 ein Sattelzug aus Lohne (Oldenburg) in Brand. Dem 45-jährigen Fahrer des mit 25 Tonnen loser Weizenkleie beladenen Sattelzuges gelang es jedoch noch rechtzeitig, sein Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Wehr abzustellen.

Der Lastwagen brannte fast komplett aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Verkehr über den linken von drei Fahrstreifen am Brandort vorbeigeführt werden. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu einem Rückstau von rund sieben Kilometern Länge. Die Bergungsarbeiten dauerten bis mittags.

Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro. Aufgrund der Staubildung kam es im weiteren Verlauf zu drei leichten Auffahrunfällen mit einem Gesamtschaden von rund 3000 Euro.