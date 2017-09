Bundesstraße 9

Bad Breisig. Autofahrer werden in einer Umfrage befragt: Die Verkehrsströme sollen ermittelt werden, um zu prüfen, ob die Verhältnisse in und um Bad Breisig verbessert werden können.

In Bad Breisig wurde eifrig der Verkehr gezählt. Die Befragung resultierte aus einer Beschlussfassung der Stadt auf Initiative der CDU-Fraktion. Bekanntlich quälen sich tagtäglich Tausende von Autos und Lastwagen durch die Stadt am Rhein. Als es auf einer Nebenstraße an der nördlichen Stadteinfahrt eine Baustelle gab, staute sich der Verkehr kilometerlang, da die durch die Innenstadt führende Bundesstraße (B 9) völlig überlastet war.

Der für die Hauptverkehrsstraße zuständige Landesbetrieb Mobilität stimmte schließlich der Bitte der Verwaltung zu, Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrsflüsse in der Stadt zu untersuchen. Daher nun die Befragung.

Autofahrer wurden morgens zwischen 6.30 und 9.30 Uhr sowohl am nördlichen als auch am südlichen Ortseingang der B 9 sowie auf den Kreisstraßen 47 und 48 und auf der Brunnenstraße um Auskünfte gebeten. Insgesamt galt es, den Quell- und Zielverkehr zu ermitteln.

So wurden die Verkehrsteilnehmer gefragt, woher sie kommen, wohin sie möchten und welchem Zweck die Fahrt dient. Außerdem wurde der Verkehr an verschiedenen Bad Breisiger Straßen in den vergangenen Wochen erfasst. Wie der Landesbetrieb mitteilte, sind die Verkehrszählungen und -befragungen Bestandteil der Verkehrsuntersuchung Bad Breisig. Sie werden von einem Ingenieurbüro aus Karlsruhe durchgeführt.

Der Landesbetrieb will die Verkehrsmenge und -zusammensetzung ermitteln, um zu prüfen, ob die Verkehrsverhältnisse in und um Bad Breisig verbessert werden können. Besonders im Fokus, so der Landesbetrieb, stünden die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Ort. Mit geeigneten Maßnahmen will man auf der Basis der nun erfassten Daten den künftigen Staus und Beeinträchtigungen begegnen.