Aktion in Bad Breisig

BAD BREISIG. Die Installation von Walter Buhr in der Bad Breisiger Marienkirche ist ein Apell gegen den Krieg. Am 17. findet ein Abend mit Liedern und Lyrik statt.

Von Andrea Simons, 12.05.2017

Die Kunstinstallation, die noch bis Dienstag, 6. Juni, in der Niederbreisiger Kirche Maria Himmelfahrt zu sehen ist, will sagen: „Der Friede bringt den Fortschritt, nicht der Krieg“. Der Kunstfotograf Walter Buhr, Jahrgang 1949, ließ sich dazu von einem Kunstwerk Edward Kienholz’ inspirieren, das derzeit im Kölner Museum Ludwig zu sehen ist. Es zeigt Ausschnitte aus dem Kriegsdenkmal in Washington, in dem amerikanische Soldaten als Zeichen des Sieges auf der japanischen Insel Iwojima die US-Flagge hissen.

Walter Buhr interpretiert das Kunstwerk, auf dem gesichtslose Soldaten zu sehen sind, und verbindet es mit Alltagsgegenständen aus Kriegszeiten. Ein umgestoßener Kinderwagen soll daran erinnern, dass Frauen und Kinder im Zweiten Weltkrieg vor Bombenhagel flüchteten und die Kindheit einer ganzen Generation zerstört wurde. Ein Gewehr und Munitionshülsen bedecken den Boden. Ein zerstörtes Kreuz und gestapelte Steine, wie sie auf jüdischen Friedhöfen zu finden sind, sollen ebenso zum Nachdenken anregen wie die Gedenktafel für die gefallenen Männer Breisigs im Zweiten Weltkrieg. Im Hintergrund ruft auf einem US-Plakat „Uncle Sam“ mit den Worten „I want you“ zum Kriegsdienst auf. Buhr will ermahnen und andere zum Nachdenken anregen. Er stellt Fragen wie: „Wer ist Täter und wer ist Opfer? Was hat man daraus gelernt?“ Für ihn sind Militäreinsätze eine Folge des Versagens der Politik. „Der Krieg wird zum ad absurdum, wenn man erkennt, dass die Verlierer des letzten großen Krieges die wirtschaftlichen Gewinner sind, siehe Japan und die Bundesrepublik Deutschland“, sagt der 68-Jährige.

Ein Lieder- und Lyrikabend am Mittwoch, 17. Mai, in der Kirche Maria Himmelfahrt steht unter dem Motto „Vom Frieden singen, vom Frieden lesen. Lieder und Texte vom Frieden und allem, was ihn verhindert“. Der Liedermacher Mario Dompke und die Lyrikerin Christel Fassian-Müller, die auch Projektleiterin der Ausstellung ist, werden den Abend gemeinsam gestalten. Dabei werden auch Elemente der Installation Buhrs hinterfragt. Veranstalter sind die Pfarreiengemeinschaft Breisiger Land und die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier. Die Initiatoren planen weitere Kunstausstellungen in der Kirche. Infos unter www.breisigerland.de.