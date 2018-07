Straßenverkehr im Kreis Ahrweiler

KALENBORN. Das Planfeststellungsverfahren ist kurz vor dem Abschluss: Kalenborn erhält demnach voraussichtlich 2019 den ersehnten Kreisverkehr an der B257. Der Bund trägt mit 700.000 Euro den Großteil der Kosten.

Die Bundesstraße 257 ist die Achse vom Meckenheimer Kreuz in Richtung Altenahr und Nürburgring. Viel und oft zu schnell befahren. Ein Umstand, der den Kalenbornern als Anliegern oft das Auffahren vergällt. Und ein Umstand, der schon vor Jahren das Thema Kreisverkehr in die Diskussion brachte.

Aus der Idee soll im kommenden Jahr Realität werden. „Für die Baugenehmigung wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Dieses ist kurz vor Abschluss. Im Juli wird die Planfeststellungsbehörde, angesiedelt in der Zentrale des Landesbetriebes Mobilität in Koblenz, den sogenannten Planfeststellungsbeschluss erlassen können. Wenn dagegen nicht geklagt wird, haben wir Baurecht und können die Maßnahme so vorbereiten, dass wir im nächsten Jahr in den Bau kommen“, so Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Cochem-Koblenz auf Anfrage des General-Anzeigers. Die Kosten lägen bei rund 800.000 Euro, wovon der Bund 700.000 Euro und das Land 100 000 Euro trügen.

Zum geplanten Kreisel, im Behördendeutsch „Kreisverkehrsplatz“, erklärte Cornely, dass dieser mit einem Außendurchmesser von 36 Metern und einer Fahrbahnbreite von acht Metern geplant werde. Die an den Kreisel angeschlossenen Straßen erhielten dem heutigen Bestand angepasste Fahrbahnbreiten. Im Detail wird laut Cornely der nördliche Anschluss der B 257 in Richtung Bonn auf einer Länge von 186 Metern ausgebaut. Die Fahrbahn der B 257 erhält im Bereich der Bebauung einen Fahrbahnteiler, der in den nicht überfahrbaren Teilen begrünt wird. Im Bereich der notwendigen Überfahrten wird der Fahrbahnteiler unterbrochen.

Gehweg entlang der Kapelle geführt

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger wird zudem am westlichen Rand ab dem Hotel Kalenborner Höhe und am östlichen Rand ab Parkplatzende jeweils ein neuer Gehweg mit einer Breite von jeweils 1,50 Metern angelegt. Die neuen Fahrstreifenbreiten betragen entlang der B 257 Nord 3,75 Meter.

Der südliche Anschluss der B 257 in Richtung Altenahr wird im Bereich der Aufweitung für den neuen Kreisel umgebaut. Die Fahrbahnbreite beträgt im weiteren Verlauf in Richtung Altenahr sechs Meter. Die Kreisverkehrszufahrt erhält eine Breite von vier Metern und die Ausfahrt eine Breite von 4,25 Meter. In die B 257 wird außerdem auf einer Länge von 35 Metern eine Trenninsel eingebaut. Die L 78 in Richtung Rheinbach wird auf einer Länge von 23 Metern dem Kreisel in Lage und Höhe angepasst. Cornely: „Aufgrund der vorhandenen Zwangspunkte und der zu beachtenden Schleppkurven wird der Fahrbahnteiler mit Minimalabmessungen und einer Länge von acht Metern ausgebildet.“

Im Ausrundungsbereich zwischen der Bundesstraße 257 Nord und der Landstraße 78 werde dann der Gehweg entlang der Kapelle geführt, die verbleibende Fläche zwischen Ausrundung und Gehweg mit einer Rinne und einem Rundbord abgesetzt und asphaltiert. Als vierter Anschlussast wird dann der Wirtschaftsweg „Am Weidenhardt“ an den Kreisel angebunden, ein einmündender Fahrweg der neuen Situation angepasst. Zur Bauzeit konnte Cornely noch keine Angaben machen.