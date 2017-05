Kleinkind in Bad Breisig ertrunken

Warnhinweis an einer Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

BAD BREISIG. Am Montag öffnet die Kita Regenbogen in Bad Breisig erstmals wieder nach dem tragischen Unglück. Die Kitas appellieren an di e Eltern, die Türen korrekt zu schließen.

Im Fall des in einem Gartenteich ertrunkenen Kindergartenkindes Ramsan aus Bad Breisig stellt sich die Staatsanwaltschaft Koblenz auf langwierige Ermittlungen ein. Wie Oberstaatsanwalt Rolf Wissen dem General-Anzeiger bestätigte, richten sich die Ermittlungen zurzeit darauf, ob ein Fremdverschulden am Tod des dreijährigen Jungen aus einer tschetschenischen Flüchtlingsfamilie vorliegen könnte. Wissen: „Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens, das sich bisher nicht gegen bestimmte Personen richtet, wird zu ermitteln sein, welche konkreten Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflichten bestanden haben und ob und gegebenenfalls durch wen sie verletzt worden sind.“ Und weiter: „Wir versuchen, da sorgfältig und mit Ruhe 'ranzugehen.“ Der Tod kleiner Kinder sei auch für Polizisten und Staatsanwälte belastend.

Weitere Auskünfte will die Staatsanwaltschaft „zur Sicherung der Ermittlungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte aller vom Verfahren betroffenen Personen auch auf Nachfrage bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht erteilen“.

Elternversammlung von Trauer geprägt

Indes waren am Donnerstagabend auf Initiative von Stadt und Verbandsgemeinde rund 100 Väter und Mütter von Kindern der Kita Regenbogen zu einer Elternversammlung gekommen. Diese war von tiefer Trauer und Betroffenheit geprägt. Aber auch von der Frage: „Sind unsere Kinder in der Kita noch sicher?“ Dazu erklärte Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch unisono mit Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach, alles Erdenkliche dafür tun zu wollen, dass sich ein „solcher tragischer Vorfall nicht wiederholen kann“. Und: „Das Rathaus unterstützt die Ermittlungen in vollem Umfang und wird alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, damit der Ablauf der Ereignisse objektiv geklärt werden kann.“ In der Öffentlichkeit sei wichtig, dass keine Vorverurteilungen oder vorschnelle Schuldzuweisungen erfolgen.

Sicherheit war denn auch das Thema eines Behördentermins am Donnerstag in der Kita. Vertreter der Kommune, die Trägerin des Kindergartens ist, und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz haben nach möglichen Sicherheitslücken in dem Kindergarten gesucht. Alle Vorschriften seien eingehalten worden, erklärte Bürgermeister Bernd Weidenbach nach dem Ortstermin. Die Brandschutztür im hinteren Bereich der Kita, durch die der kleine Junge vermutlich entwichen ist, soll noch am Montag entsprechend gesichert werden, erklärte Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch der Elternversammlung. Wie berichtet hatte die unverschlossene Fluchttür zum Zeitpunkt des Unfalles eine normale Türklinke und nicht, wie sonst in Kindergärten üblich, eine Klinke in Augenhöhe, die nur für Erwachsene zu erreichen ist.

Appell an die Eltern

Auch hier bat Hermann-Lersch die Eltern eindringlich, künftig mit darauf zu achten, dass beim Verlassen der Kita alle Türen korrekt geschlossen würden. „Das wurde bislang manchmal etwas lax gehandhabt“, sagte die Bürgermeisterin dem General-Anzeiger. Das haben auch andere Kindergärten im Kreis Ahrweiler nach dem Unfall erkannt. So appelliert zum Beispiel in einer Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler seit dieser Woche ein Plakat an die Eltern, die Kita-Türen „beim Verlassen richtig zu schließen und dieses auch zu kontrollieren“.

Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz: „Erzieher haben eine sehr hohe Verantwortung. Ihre Aufsichtspflicht ist ein ganz heikles Thema. Sie stehen immer in dem Spannungsfeld, Kindern Freiraum zu lassen und sie zu behüten.“ An den kleinen Ramsan erinnert ein Foto in einem Fenster der Kita. Darunter: Kerzen, Blumen, Plüschtiere und Lieblingsspielzeuge der Kinder aus dem Regenbogen, die sie in Gedenken an ihren kleinen Kameraden dort abgelegt haben.