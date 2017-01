Feuerwehreinsatz in Kalenborn

02.01.2017 Kalenborn. Zwei Kinder haben am Montagnachmittag in Kalenborn wohl versehentlich eine Feldscheune, in der etwa 50 Strohballen und ein Karnevalswagen gelagert wurden, in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, brannte die Feldscheune komplett ab. Der Sachschaden wird auf eine Summe von etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach derzeitiger Ermittlungslage dürfte davon auszugehen sein, dass die Scheune versehentlich beim Zündeln durch zwei Kinder in Brand gesetzt wurde.

Die beiden Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr, der Ortslage Kalenborn, Berg und Dernau alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (ga)