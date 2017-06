GA-Liveblog von "Rock am Ring"

Nürburgring. Die Verdachtsmomente eines Terroranschlages haben sich nicht erhärtet, so dass "Rock am Ring" am Mittag wieder fortgesetzt werden konnte. Kleiner Wermutstropfen: Rammstein tritt nicht mehr auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2017

Entwarnung nach dem Terroralarm: Das Musikfestival „Rock am Ring“ in der Eifel ist am Samstagmittag wie geplant fortgesetzt worden. Am Samstagvormittag hatte die Koblenzer Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben: „Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!“

Die Veranstalter des Festivals am Nürburgring zeigten sich ebenfalls erleichtert, dass es nun weitergehen kann: "Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet", schrieben sie bei Facebook.

Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Am Freitagabend war die Großveranstaltung mit fast 90.000 Fans wegen möglicher Terrorgefahr unterbrochen worden. Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, sind seit Samstagmorgen wieder auf freiem Fuß. Es wird weiter ermittelt, einen konkreten Tatverdacht gibt es laut Polizei derzeit aber nicht.

Auslöser für den Alarm seien Unstimmigkeiten zwischen den tatsächlichen Personen und den registrierten Namen auf Zugangsausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Über mindestens einen der Verdächtigen lägen „deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus“ vor.

„In einer solchen Bewertungssituation dürfen wir keine Risiken einbauen“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Er verwies auf ähnliche vorsorgliche Absagen, etwa beim Fußball-Länderspiel Deutschland-Niederlande in Hannover im November 2015 kurz nach den Anschlägen von Paris und beim Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt“ im April 2015. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte sich in der Nacht hinter Lewentz' Entscheidung gestellt, das Festival zu unterbrechen.

Lieberberg: Sind der "Prügelknabe"

Veranstalter Marek Lieberberg zeigte sich sichtlich entrüstet, dass es schon wieder Rock am Ring getroffen hat. Bereits im vergangenen Jahr war das Festival wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Man sei "der Prügelknabe" für eine Situation, die man nicht verschuldet habe. Aus seiner Sicht habe es keinen Grund für den Abbruch gegeben. Man stelle das Wohl der Menschen aber über finanzielle Interessen.

Mehr Polizei bei "Rock am Ring" im Einsatz

Schon vor der Unterbrechung hatten Sicherheitsbedenken das Festival begleitet. Die Polizeipräsenz am Nürburgring war - auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen - auf mehr als 1200 Beamte aufgestockt worden. Organisator Lieberberg hatte zu Beginn des Festivals auf der Hauptbühne an die Opfer von Manchester erinnert.

Nach der Terrorwarnung für das Rockfestival „Rock am Ring“ laufen die Untersuchungen der Polizei nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) auf Hochtouren. „Es gibt ein paar Punkte, auf die sich konzentriert wird“, sagte Lewentz am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Das Festivalgelände wurde bis Samstagvormittag genau untersucht.

Der Innenminister nannte mit Verweis auf die Ermittlungen keine Details. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) war informiert worden.

Der Nürburgring feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag - und "Rock am Ring" kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Nach zwei Jahren Abstinenz, in denen das Musikfestival auf dem Flugplatz Mendig gastierte, sollte die 31. Auflage von "Rock am Ring" wieder am Nürburgring stattfinden.

"Rock am Ring" 2017 im GA-Liveblog

Für den heutigen Samstag stehen unter anderem Auftritte der deutschen Bands Donots, Beatsteaks, Kraftklub sowie als Hauptattraktion am späten Abend Die Toten Hosen auf dem Programm. Der am Freitagabend abgesagte Auftritt der Band Rammstein konnte aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden. Unsere Reporter Moritz Rosenkranz, Britta Röös und Andreas Dyck berichten über "Rock am Ring" vor Ort in unserem Liveticker.