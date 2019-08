Telekommunikation in Altenahr

ALTENAHR. Die ländliche Region wartet dringend auf bessere Verbindungen und schnelles Internet. Doch die Deutsche Telekom will keine Zusage gemacht haben.

Von Christine Schulze, 27.08.2019

Gut ausgebildete Menschen zieht es in die Städte, wo sie adäquate Arbeitsplätze finden. Das Land blutet aus, ist allenthalben zu hören. Darum sind die Gemeinden auf dem Lande, auch in der Verbandsgemeinde Altenahr, bemüht, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die das Wohnen etwa in den Eifeldörfern interessant machen. Im Zeitalter der Telekommunikation kann das gelingen.

Jan Bubela hat sich in der Hoffnung auf schnelles Internet mit seinem Internethandel (Ebay, Amazon und weitere) 2018 in Lind niedergelassen. Jetzt ist er enttäuscht. Er war in dem Glauben, bis Juli 2019 einen leistungsfähigen Anschluss zu haben, um damit voll ins Weihnachtsgeschäft einsteigen zu können. Dabei beruft er sich auf „Zusagen“ seitens der Verbandsgemeinde, der Kreises und der Telekom gegenüber Privatkunden und Gewerbetreibenden, die in den vergangenen Monaten gemacht worden seien. Aber: Vom schnellen Internet gibt es in Lind noch keine Spur.

Fertigstellung lässt auf sich warten

Bubela geht davon aus, dass die zuständigen Stellen bereits seit Monaten gewusst hätten, dass es bis Juli und auch bis zum Jahresende 2019 nicht klappen wird und wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit nicht informiert zu haben. Jetzt fürchtet er einen wirtschaftlichen Schaden. Seine Entscheidung für Lind habe er „von der angekündigten Verfügbarkeit des schnellen Internets abhängig gemacht“, heißt es in einem Brief an die Verwaltung in Altenahr. Er habe die Auswahl der geeigneten Soft- und Hardware für den Internethandel „aufgrund der angekündigten Fertigstellung“ getroffen. Und die VG habe bei der Infoveranstaltung in Lind im Frühjahr „in keiner Weise auch nur einen Hauch von Unsicherheit betreffend der Fertigstellung im Sommer 2019“ erkennen lassen. So sei für ihn klar gewesen, „dass meine Standortentscheidung die richtige war“, heißt es in dem Schreiben. Bubela verlangt Akteneinsicht in die Verwaltungsunterlagen und will wissen, wann ein Gutachten in Auftrag gegeben worden und wann bekannt geworden sei, dass sich die Fertigstellung vielleicht sogar bis März 2020 verzögert.

„Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders orientiert“, sagt Bubela. „Jetzt glaube ich gar nichts mehr, und meine Frau will nicht in der Eifel bleiben.“

Verzögerung bis 2020

Laut Wolfgang Stodden, Büroleiter in der Verwaltung der Verbandsgemeinde in Altenahr, hat sich die Verwaltung mit der Telekom in Verbindung gesetzt und wartet auf Antwort. Bei der Telekom ist Winfried Moser mit dem Projekt befasst. Er bestätigt, dass sich die „Inbetriebnahme“ ins Jahr 2020 hinein verzögere, es sei nicht möglich, das Vorhaben noch in diesem Jahr abzuschließen. Moser bestreitet, dass die Telekom irgendwelche Zusagen über den Zeitpunkt für die Fertigstellung gemacht habe.

„Es gibt keine Verpflichtungen“, sagt er. Der Zeitpunkt Sommer 2019 sei eine „planerische Aussage“ gewesen, Verzögerungen gebe es bei allen Bauprojekten, das sei nicht nur für die Telekom spezifisch.

Den genauen Grund für die Verzögerung könne er nicht benennen. Es seien „bautechnische Probleme“.