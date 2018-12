SINZIG. Mit insgesamt 50.000 Euro haben die Stadt Sinzig und die Werbegemeinschaft "Wir sind Sinzig" die Innenstadt festlich geschmückt. Nun erstahlt die Stadt im Sternenzauber.

Insgesamt 50 000 Euro haben die Stadt Sinzig und ihre Werbegemeinschaft „Wir sind Sinzig“ in die Hand genommen, um die Innenstadt im Advent ganz besonders festlich zu gestalten. Die Stadt soll, so Bürgermeister Andreas Geron, in einem „Sternenzauber erstrahlen“. Dieses Illuminationswerk ist nun vollbracht. In Sinzig leuchten die Einkaufsstraßen der Stadt wie die Augen der Kinder unter dem Weihnachtsbaum.

Damit dies gelingen konnte, hatten „Sternepaten“ ihren Obolus entrichtet. zu ihnen zählt auch der hundertjährige Paul Glasmachers. Er hatte sich an seinem 100. Geburtstag an seine Kindertage erinnert und daran, dass es in seiner Heimatstadt anno dazumal nur einige wenige Gaslaternen gab, die Wege und Plätze nur spärlich beleuchteten. Umso mehr freue er sich, dass er einen Teil dazu beisteuern könne, Sinzig nun in besonderem Lichterglanz erstrahlen zu können, meinte er. Ihm war es denn auch überlassen, den Startknopf zu drücken. „Auf das aller Knies und Streit aus Sinzig verschwinden möge: Dafür steht der Sternenzauber“, sagte Glasmachers – und drückte den roten Knopf.

Die alte Sinziger Weihnachtsbeleuchtung hatte ihre besten Tage längst hinter sich, eine neue wurde beschafft. „Entstanden ist ein Traum an Beleuchtung. Das Ergebnis ist unglaublich beeindruckend, es ist ein festlicher Anblick“, schwärmte der Stadtchef. Die Stromkosten für die neuen LED-Leuchten seien etwa „so hoch wie die für eine Kaffeemaschine“.