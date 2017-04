Bürgermeisterwahl am 24. September

Manfred Ruch will Bürgermeister von Sinzig werden.

SINZIG. Manfred Ruch bewirbt sich als parteiloser Kandidat für den Chefsessel im Rathaus. Bekannt wurde der 58-jährige Journalist und stellvertretende Chefredakteur der Rhein-Zeitung als Gründungsmitglied des Bürgerforums.

Er ist Kandidat Nummer vier: Nach Alexander Albrecht (FWG), Andreas Geron (unabhängig) und Martin Braun (CDU) hat nun auch Manfred Ruch (parteilos) seinen Hut in den Ring geworfen. Am 24. September haben die Sinziger damit eine reichliche Auswahl, wenn es um die Wahl des Bürgermeisters und Nachfolgers von Wolfgang Kroeger (CDU) geht. In einer Woche wird sich Ruch bei der SPD präsentieren, auf deren besondere Unterstützung er hofft.

Ruch, amtierender Vorsitzender des Bürgerforums Sinzig, hat am Freitag seine Bewerbung als parteiunabhängiger Kandidat offiziell bekannt gegeben. „Sinzig steht in den nächsten Jahren vor wichtigen Weichenstellungen“, sagte Ruch.

„Diesen Prozess möchte ich gern als Moderator, Initiator und Förderer von bürgerschaftlichen Initiativen begleiten.“ Dazu gehören für ihn auch der Ausbau der Bürgerbeteiligung und eine größere Transparenz bei den politischen Entscheidungen. „Die Bürger haben einen Anspruch darauf, über die Projekte und Pläne in Sinzig und seinen Stadtteilen möglichst umfassend informiert und um ihre Meinung gefragt zu werden“, betonte der 58-jährige Journalist.

Ruch ist stellvertretender Chefredakteur der Rhein-Zeitung, zuvor war er zehn Jahre lang RZ-Redaktionsleiter in der Landeshauptstadt Mainz. Seit 30 Jahren ist er im Beruf. „Diese Erfahrungen und Einblicke, die ich dabei gewonnen habe, möchte ich jetzt an entscheidender Stelle für die Entwicklung meiner Heimatstadt einbringen“, erklärte Ruch seine Motivation. „Ich glaube, dass dieser andere Blickwinkel auf das Rathaus helfen kann, um flexibel zu bleiben und auch unkonventionelle Lösungen umzusetzen.“

Ruch ist Gründungsmitglied und seit drei Jahren auch Vorsitzender des Bürgerforums Sinzig, das im Juni 2014 aus der Taufe gehoben wurde. Die Mitglieder dieses parteipolitisch neutralen Vereins konnten mithilfe städtischer Unterstützung sowie zahlreicher Sponsoren zahlreiche erfolgreiche Projekte in der Kernstadt umsetzen.

Ein wichtiges Vereinsziel ist ebenfalls der Ausbau der Bürgerbeteiligung in Sinzig. „Ich möchte da weitermachen, wo das Bürgerforum erste Pflöcke eingeschlagen hat“, sagte er.

Manfred Ruch hat aus erster Ehe einen mittlerweile 30-jährigen Sohn. Mit seiner Lebensgefährtin ist der gebürtige Sinziger vor fünf Jahren in seine alte Heimatstadt zurückgekehrt. „Ich freue mich auf einen spannenden und fairen Wahlkampf“, meinte er am Freitag, nachdem er seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben hatte.