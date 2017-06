Fahrten auf dem Rhein

An der Bad Breisig Rheinpromenade werden in diesem Sommer wieder mehr Schiffe anlegen. Das Angebot wurde erweitert.

BAD BREISIG. Die Schifffahrt auf dem Rhein ist traditionell ein wichtiger Angebotsbaustein für Touristen und Ausflügler. Seit Monaten beklagen die Touristiker jedoch eine Reduzierung des Linienangebotes. Nun können sie das Linienangebot weiter ausbauen.

Es ist der Bad Breisiger Touristinformation gelungen, wieder Ausflugsdampfer an die Anlegestege des Rheinufers zu locken.

In Kooperation mit der Tourist-Information in Andernach sowie des Vulkan-Express können wir nun ein neues Angebot vorlegen“, freute sich Holger Klemm, Leiter des Bad Breisiger Tourismusbüros. Seit einigen Wochen bietet nun die „MS Beethoven“ ergänzend zu ihrer Vulkan-Express-Fahrt jeden Freitag eine Rundfahrt im Bereich Bad Breisig-Brohl-Andernach-Linz an.

Die Fahrt startet morgens in Bonn und führt das Schiff um 13 Uhr an die Bad Breisiger Rheinpromenade. Von dort geht es weiter über den Anleger des Vulkan-Express in Brohl. Hier haben die Gäste die Möglichkeit zur Fahrt mit dem Vulkan-Express.

Während der Fahrt der historischen Schmalspurbahn bietet der Betreiber des Schiffes auch die Möglichkeit zur Rundfahrt mit Haltestellen in Andernach um 14.25 Uhr, in Linz um 15.30 Uhr und um 16.05 Uhr in Bad Breisig an.

Fahrten immer mehr ausgedünnt

„In den vergangenen Jahren wurden leider die Fahrten immer mehr ausgedünnt. Mit der MS Beethoven haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, um unseren Gästen am Freitagnachmittag eine schöne Rundfahrt anbieten zu können“, so Holger Klemms Andernacher Amtskollegin Kristina Neitzert.

„Alles in allem wird eine landschaftlich traumhafte Kaffeefahrt, vorbei an einer tollen Kulisse und Attraktionen wie dem Geysir Andernach, der Burgruine Hammerstein, Schloss Brohleck, Burg Rheineck und Schloss Arenfels sowie den Rheinfronten malerischer Rheinstädte geboten, schwärmte Klemm.

Darüber hinaus ist es den Touristikern gelungen, auch an anderen Wochentagen das Schifffahrtsangebot zu erweitern. Die Personenschifffahrt Collée bietet jeden Dienstag, Mittwoch und Sonntag Fahrten ab Bad Breisig, Bad Hönningen und Andernach an, die zu unterschiedlichen Zielen im Rheintal, an die Mosel nach Winningen und an die Lahn nach Bad Ems führen. Die genauen Fahrpläne gibt es bei den Tourist-Informationen der beteiligten Städte.

In den Monaten Juli bis September wird das Angebot dann noch ergänzt um Tagesfahrten der Personenschifffahrt Siebengebirge und der Bonner Personenschifffahrt. Die genauen Termine sowie die Fahrtzeiten und Ziele sind ebenfalls in den jeweiligen Tourist-Informationen erhältlich.

Tourist-Information Bad Breisig,0 26 33/4 56 30: www.bad-breisig.de