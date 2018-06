SINZIG. Die Liberalen möchten die Interessen von Natur und Kultur vereinen. Ein Lehrpfad an der Ahrmündung soll die Landesgartenschau in Sinzig ergänzen.

Die Natur zu schützen und sie zu verstehen, sollte kein Widerspruch sein. Das finden die Liberalen in Sinzig. Dort gibt es das Naturschutzgebiet der Ahrmündung. Es ist das einzige naturbelassene Mündungsgebiet eines Nebenflusses des Rheins zwischen Koblenz und Bonn. Aktuell gibt es dort keine direkte Fußwegeverbindung entlang der Ahr zum Rhein.

Das könnte mit einer Idee der Sinziger Liberalen geändert werden. „Einen Steg entlang der Strecke könnte für Spaziergänger oder Wanderer die Möglichkeit bieten die Natur des Mündungsgebietes zu genießen,“ sagt FDP-Vorsitzender Martin Thormann. Der Steg sollte aus Sicht der Freien Demokraten Plattformen bieten, damit an verschiedenen Stellen der Ahr Wanderer, Schulklassen oder Kindergärten die Besonderheiten und unterschiedlichen Lebensräume erfahren können.

Der Lehrpfad aus Holz könnte mit einer Breite von zwei Metern auf Eichenpfählen stehen. „Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, nicht nur in den verschiedenen Nationalparks der USA, sondern auch in Portugal werden solche Stege erfolgreich eingesetzt, um den Naturschutz an die breite Öffentlichkeit zu bringen,“ so Thormann. „Dies wäre auch ein positiver Beitrag und eine Ergänzung zur Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler, findet FDP-Kreisvize Christina Steinhausen.