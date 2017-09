Täter holt sich blutenden Oberschenkel

Am Laacher See überraschte der Exhibitionist eine Joggerin mit Hund.

LAACHER SEE. Mit ungeahnten Folgen hatte am Dienstagmittag ein Exhibitionist am Laacher See zu kämpfen. Der Hund einer Joggerin biss ihn in den Oberschenkel.

Das lief wohl anders, als sich das ein Exhibitionist am Laacher See vorgestellt hatte. Seine merkwürdige Präsentation am Ufer des Sees hatte ungeahnte Folgen.

Es war am Dienstag in der Mittagszeit, als eine Joggerin in der Nähe vom Parkplatz Hochkreuz am Laacher See auf ihrer Laufrunde von dem Exhibitionisten überrascht wurde. Der die Dame begleitende Hund erkannte die Gefahr, kam ihrer Besitzerin zur Hilfe und biss den Täter kräftig in den rechten Oberschenkel.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1, 75 bis 1,80 Meter groß, er hat eine schlanke Figur und trägt kurze dunkelblonde/braune Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen einfarbiges T-Shirt. Dazu trug er eine braune knielange Cargohose.

Weiteres Erkennungszeichen dürfte eine blutende Bisswunde an der rechten Oberschenkelvorderseite sein. Die Polizei (Kriminalinspektion Mayen) bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02651/8010.