Gebühren in Bad Breisig

Als Konsequenz aus Gästebeitrage und Tourismusabgabe will Rainer Bovolet vom Rheinhotel Vier Jahreszeiten nicht mehr in das 400-Betten-Haus investieren. Das Familienunternehmen denkt über eine anderweitige Nutzung des Hauses nach.

03.02.2017 BAD BREISIG. Der neue Gästebeitrag löst in Bad Breisig die Kurtaxe ab. Zwei Euro pro Tag und Gast sollen auch bei Tagungen und bei nur einer Übernachtung fällig werden.

Die Stimmung unter den Bad Breisiger Hoteliers nähert sich dem Gefrierpunkt. Grund: Ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt unter Vorsitz von Bürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch. Dieser sieht vor, die bisherige Kurtaxe durch einen Gästebeitrag zu ersetzen. Die Crux ist dabei nicht die Erhöhung von 1,50 Euro auf zwei Euro, die die Beherbergungsbetriebe zähneknirschend hinnehmen. Dies sei längst überfällig, denn die Kurtaxe war seit 1995 unverändert geblieben, so die Verwaltung. Was die Hoteliers aufbegehren lässt, ist die Tatsache, dass der Gästebeitrag künftig auch schon bei nur einer Übernachtung fällig wird. Zudem soll die Gebühr auch für beruflich Übernachtende, wie etwa Tagungsgäste, erhoben werden.

Dagegen liefen gut zwei Dutzend Hoteliers bei einer Versammlung im Rathaus der Quellenstadt Sturm. Eingeladen hatte die Bürgermeisterin, um „in Ruhe diskutieren zu können“. Wobei Ruhe sich anders anhört, denn die Hoteliers sahen ihre Felle wegschwimmen. Dies auch, weil der gesetzliche Tourismusbeitrag, der nichts mit dem Gästebeitrag zu tun hat und sich am Reingewinn orientiert, nach Vorgaben des Bundesfinanzministeriums um das 2,5-fache auf einen Hebesatz von sieben Prozent angehoben wurde. Diesen Beitrag müssen aber nicht nur in variierenden Prozentsätzen die Gewerbetreibenden berappen, sondern auch Anwälte, Steuerberater und andere Freiberufler.

„Das macht für uns 40.000 Euro pro Jahr mehr aus“, schimpfte Rainer Boveleth, Senior des mit 400 Betten größten Hauses am Platz, des Rheinhotels Vier Jahreszeiten. Unverhohlen tat er die Konsequenz seines Familienbetriebes kund: „Wir investieren nichts mehr in unser Haus und schauen, ob das Vier Jahreszeiten einer anderen Nutzung zugeführt werden kann.“ Und: „Wenn wir für berufliche Übernachtungen einen Gästebeitrag nehmen, bricht uns das Tagungsgeschäft weg.“

Schon jetzt habe es Absagen von Kongressen mit bis zu 240 Teilnehmern gegeben. Den Grund erläuterte Boveleth: „Die Unternehmen sehen nicht ein, bei uns den Gästebeitrag zu bezahlen, da sie dieses an anderen Tagungsorten auch nicht müssen.“

So in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo diese Klientel von dem auch dort zwei Euro betragenden Gästebeitrag ebenso ausgenommen ist wie der Monteur, der nur eine Nacht bleibt, oder Schulkinder bei einer außerschulischen Veranstaltung im Jugendgästehaus. Gabriele Hermann-Lersch hatte keinen leichten Stand, auch wenn sie anführte, dass die Stadt in Sachen Gästebeitrag vom Land in die Pflicht genommen werde.

Denn das Land fordert, dass über den Gästebeitrag „ab 2017 diejenigen Aufwendungen berechnet werden, die die entsprechenden touristischen Einrichtungen und Veranstaltungen im weitesten Sinne verursachen“.

In Bad Breisig sind das rund 250 000 Euro in diesem Jahr. Geteilt durch 90.000 Übernachtungen bleibt der vom Ausschuss beschlossene Beitrag immer noch unter dem eigentlich notwendigen Betrag. „Aber der Haushalt wurde vom Kreis mit zwei Euro Gästebeitrag genehmigt“, sieht sich Hermann-Lersch in dieser Position auf der sicheren Seite.

Von den 90.000 Übernachtungen sind laut Verkehrsamtsleiter Holger Klemm etwa 30.000 beruflicher Natur, 60.000 entfallen auf den Privatsektor. So rechnete die Bürgermeisterin auch vor, dass wenn Tagungsteilnehmer und die Rubrik Monteure, in kleinen Hotels eine feste Hausnummer, ausgenommen würden, sich für die anderen Gäste der Gästebeitrag auf 3,50 bis vier Euro einpendeln müsse.

Genaue Daten ermittelt zurzeit die Tourist-Info im Auftrag der Stadt aus den Meldezetteln des vergangenen Jahres, denn genaue Statistiken über Art der Gäste und Zahl der jeweiligen Übernachtungen hat das Rathaus bislang nicht. Dem soll dadurch abgeholfen werden.

Die Rechtslage zum Gästebeitrag ist laut Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach klar im Kommunalabgabengesetz geregelt: „Eine Kommune muss zunächst ihre möglichen Abgaben ausschöpfen, bevor sie Steuern erhöhen darf.“ Und eine solche Abgabe sei eben der Gästebeitrag. An diesem gebe es nichts zu rütteln. Ein Widerspruch dagegen würde zunächst beim Kreisrechtsausschuss und dann in nächster Instanz beim Verwaltungsgericht Koblenz landen. Und dann könnte es durchaus teurer werden, weil die Stadt ihre Berechnung sehr detailliert vorlegen müsse. Dennoch gab es einen „rheinischen Konsens“. Der sieht so aus: Nach Karneval soll es einen Runden Tisch geben. Vorab will Hermann-Lersch die Beigeordneten und die Fraktionen informieren und eruieren, ob das Thema noch einmal Beratungsgegenstand der Gremien wird. Bovolet kündigte dies notfalls als Bürgerantrag an. Dann könnte geklärt werden, inwieweit die Stadt am neuen Gästebeitrag, der ab 1. Juli gelten soll, in der beschlossenen Form festhalten will oder nicht.

Das ist laut Weidenbach dann „eine rein politische Entscheidung“. Auch soll bis dahin geklärt werden, ob andere Kommunen bei der Tourismusabgabe eventuell niedriger liegen als Bad Breisig. Dann könne da unter Vorbehalt nachgebessert werden. (Günther Schmitt)