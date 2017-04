Freiwillige Feuerwehr Altenahr

ALTENAHR. Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenahr zieht Bilanz für das vergangene Jahr. Überflutungen brachten die freiwilligen Helfer an ihre Grenzen. Wehr hat keine Nachwuchssorgen.

Von Christine Schulze, 04.04.2017

Zu 421 Einsätzen mussten die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr im vergangenen Jahr ausrücken. Grund für die ungewöhnlich vielen Einsätze war das extreme Hochwasser im Juni, bei dem allein die Wehrleute 279 Mal Hilfe leisteten. Die Zahlen nannte Wehrleiter Frank Linnarz bei der Dienstversammlung der Wehr- und Löschgruppenführer der Verbandsgemeinde Altenahr in der Unterkirche in Ahrbrück. Auch dieser Raum zeigte noch deutliche Spuren des Hochwassers. In den 16 Feuerwehreinheiten in der Verbandsgemeinde sorgen sich 349 Wehrleute, darunter 21 Frauen, um das Wohl ihrer Mitmenschen.

Weil sie die Altersgrenze erreicht hatten, wurden zwei Kameraden aus dem aktiven Dienst verabschiedet, mit neun Neuaufnahmen konnte die Mitgliederzahl der Wehren insgesamt noch gesteigert werden. Linnarz wertete die Neuaufnahmen als „Früchte der intensiven Jugendarbeit“. In den sieben Jugendgruppen werden derzeit 16 Mädchen und 52 Jungen ausgebildet. Linnarz hob lobend hervor, dass in Rech eine neue Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Er dankte besonders der Jugendfeuerwehr-Wartin Pia Kreuer.

Hilfe bei den Hochwassereinsätzen kam von der Berufsfeuerwehr Bonn, den Feuerwehren aus Remagen und Brohltal sowie dem Technischen Hilfswerk und den Rettungshubschraubern der Bundeswehr aus Nörvenich. „Auch wenn wir nicht alle Einsatzstellen zeitnah bedienen konnten, wurden wir unserer primären Aufgabe, der Menschenrettung, gerecht“, sagte der Wehrleiter. Neun Personen wurden mit Schlauchbooten, 21 durch die Luft gerettet.

„Dieser Großeinsatz zeigte uns aber auch unsere materiellen und personellen Grenzen“, führte Linnarz weiter aus. Und er dankte den Kameraden: „Die Einsatzlage glich einer großen Sportveranstaltung mit vielen hochmotivierten Teams, gut ausgebildeten Trainern, die ein gemeinsames Ziel verfolgten. Linnarz kündigte an, dass der Hochwasseralarmplan derzeit überarbeitet werde und zusätzliche Pumpen beschafft worden seien. Jeder Euro für die Feuerwehr sei gut investiert. Linnarz benannte einige Neuanschaffungen der Verbandsgemeinde für den Brandschutz in diesem Jahr. So werde ein neues Löschfahrzeug für Ahrbrück angeschafft, für die Atemschutzträger werden neue Schutzausrüstung bestellt. Außerdem gebe es Ersatz für Geräte, insbesondere für den Trinkwasserschutz. Vorgesehen im Haushalt der Verbandsgemeinde seien auch Planungskosten für die Sanierung des Feuerwehrhauses in Kesseling.

Die demografische Entwicklung gehe an den Feuerwehren zwar nicht vorbei, sagte der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspektor Gerhard Oelsberg. Durch die Jugendarbeit zeige sich dennoch eine gute Entwicklung. Weil der Fortbestand aller Feuerwehren wichtig sei, sei es auch wichtig, das Ehrenamt zu unterstützen. Oelsberg: „Stellt Euch vor, es wird alarmiert und keiner kommt. So weit darf es nicht kommen.“

Für zehn Aktive, die seit 25 Jahren dabei sind, gab’s Silberne Ehrenzeichen: Hans-Peter Coßmann aus Mayschoß, Dirk Dung und Bernd Wolff aus Rech, Volker Hansen, Markus Hoffmann und Nico Sebastian aus Hönningen, Walter Keller aus Altenahr, Horst Klaes aus Ahrbrück, Walter Paetz aus Kesseling und Rudolf Schwarz aus Berg.

Aus den Reihen der Aktiven verabschiedet wurden Rolf Leyendecker aus Mayschoß und Werner Zavelberg aus Lind. In die Reihen der Aktiven neu aufgenommen und verpflichtet wurden Yannic André aus Kalenborn, Marvin Dievenich, Michael Rennenberg und Martin Wittersheim aus Rech, Jan-Luca Hess und Marvin Keutgen aus Mayschoß, Victoria Krüger aus Ahrbrück, Clemens Nußbaum aus Kalenborn und Thobias Schmitz aus Dernau. Ferner wurde Jürgen Lanzerath aus Berg als stellvertretender Wehrführer entpflichtet, an seine Stelle tritt Dennis Kribs. Außerdem wurde eine Reihe von Beförderungen bei verschiedenen Wehren ausgesprochen.