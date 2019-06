Festival am Nürburgring

Besucher des Open-Air-Festivals "Rock am Ring" stehen am Nürburgring während eines Konzerts vor der Hauptbühne.

Nürburgring. Nicht jeder kann bei Rock am Ring live dabei sein- wir zeigen Alternativen für alle Fans des Festivals. Ob Fernsehen, Liveticker oder Radio: Hier ist ein Überblick, wo Fans das Festival mitverfolgen können.

Von Jill Mylonas, 04.06.2019

Lauter Gesang, harte Gitarrenklänge und schnelle Schlagzeugrhythmen: Vom 7. bis 9. Juni geht Rock am Ring in der Eifel in die nächste Runde. Auf dem Programm stehen unter anderem Die Ärzte, Tool, Slipknot, Marteria und Casper. Um die hochkarätigen Musiker zu sehen und hören, strömen auch in diesem Jahr wieder Tausende Fans auf das Festivalgelände am Nürburgring. Wer sich das Spektakel lieber vom Sofa aus ansehen möchte, kann Rock am Ring in verschiedenen Livestreams verfolgen. Wo dies möglich ist, zeigt ein Überblick:

Livestream

Die Telekom bietet an drei Tagen Konzerte von beiden Hauptbühnen, Volcano Stage und Crater Stage, an. Auf magenta-musik-360.de zeigt der Anbieter diverse Konzerte im kostenlosen Livestream. Außerdem ist der Stream kostenlos über EntertainTV abrufbar und anschließend in der Mediathek verfügbar. Bei dem Festival kommen laut Veranstalter 20 HD-Kameras und vier 360-Grad-Kameras zum Einsatz, sodass der Eindruck entsteht, man stünde mitten im Moshpit.

Hier ein Überblick zu den geplanten Streams:

Die Highlights bei Rock am Ring 2019 Foto: picture alliance / Daniel Karmann/dpa Maynard James Keenan tritt mit seiner Band "Tool" am Freitag, 7. Juni, auf.

Foto: Ferdy Damman Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators spielen am Freitag, 7. Juni.

Foto: Rock am Ring The Splashing Pumpkins treten am Freitag, 7. Juni, auf.

Foto: Rock am Ring Bring Me The Horizon rocken am Samstag, 8. Juni, die Volcano Stage.

Foto: dpa Die Ärzte sind am Samstag, 8. Juni, bei Rock am Ring.

Foto: Rock am Ring Dropkick Murphys bespielen am Samstag, 8. Juni, die Volcano Stage.

Foto: DPA Slayer treten am Samstag, 8. Juni, auf der Beck's Crater Stage auf.

Foto: Rock am Ring Die Antwoord spielen am Samstag, 8. Juni.

Foto: DPA Slipknot treten am Sonntag, 9. Juni, auf der Volcano Stage auf.

Alligatoah ist am Sonntag, 9. Juni, bei Rock am Ring dabei.

Foto: Rock am Ring Dan Smith tritt mit seiner Band "Bastille" am Sonntag, 9. Juni, auf.

Foto: Henning Kaiser Marteria & Casper haben ihr gemeinsames Studioalbum »1982« veröffentlicht. Am Sonntag, 9. Juni, spielen sie in der Eifel.

Foto: Horst Müller Jack Black und Kyle Gass spielen am Sonntag, 9. Juni, als Tenacious D.

Freitag:

14.00 Uhr: Palisades (Crater Stage)

14.30 Uhr: Badflower (Volcano Stage)

14.50 Uhr: IDKHOW (Crater Stage)

15.30 Uhr: Deadland Ritual (Volcano Stage)

15.50 Uhr: Drangsal (Crater Stage)

16.35 Uhr: Halestorm (Volcano Stage)

16.55 Uhr: Against The Current (Crater Stage)

17.50 Uhr: Alice In Chains (Volcano Stage)

18.05 Uhr: Welshly Arms (Crater Stage)

19.15 Uhr: Cage The Elephant (Crater Stage)

19.20 Uhr: Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators (Volcano Stage)

20.40 Uhr: Foals (Crater Stage)

21.10 Uhr: The Smashing Pumpkins (Volcano Stage)

22.10 Uhr: SDP (Crater Stage)

23.00 Uhr: Tool (Volcano Stage)

23.55 Uhr: The 1975 (Crater Stage)

01.40 Uhr: Bonez MC & Raf Camora (Crater Stage)

Samstag:

13.30 Uhr: The Hu (Crater Stage)

14.20 Uhr: The Fever 333 (Crater Stage)

15.00 Uhr: Underoath (Volcano Stage)

15.20 Uhr: I Prevail (Crater Stage)

16.10 Uhr: Seiler und Speer (Volcano Stage)

16.25 Uhr: Starset (Crater Stage)

17.30 Uhr: Feine Sahne Fischfilet (Volcano Stage)

17.35 Uhr: Trivium (Crater Stage)

18.55 Uhr: Three Days Grace (Crater Stage9)

19.00 Uhr: Dropkick Murphys (Volcano Stage)

20.20 Uhr: Architects (Crater Stage)

20.40 Uhr: Bring Me The Horizon (Volcano Stage)

21.50 Uhr: Sabaton (Crater Stage)

22.35 Uhr: Die Ärzte (Volcano Stage)

23.35 Uhr: Slayer (Crater Stage)

01:25 Uhr: Die Antwoord (Crater Stage)

Sonntag:

14.30 Uhr: Dvtch Norris (Crater Stage)

15.15 Uhr: Atreyu (Volcano Stage)

15.25 Uhr: BRKN (Crater Stage)

16.20 Uhr: Godsmack (Volcano Stage)

16.25 Uhr: BHZ (Crater Stage)

17.35 Uhr: Amon Amarth (Volcano Stage)

17.35 Uhr: KC Rebell (Crater Stage)

19.05 Uhr: The BossHoss (Volcano Stage)

19.10 Uhr: Kontra K (Crater Stage)

20.45 Uhr: Tenacious D (Volcano Stage)

20.50 Uhr: Alligatoah (Crater Stage)

22.40 Uhr: Bastille (Crater Stage)

22.45 Uhr Slipknot (Volcano Stage)

00.30 Uhr: Marteria & Casper (Crater Stage)

Auch das Fernsehen sendet

Auch wieder mit dabei ist 3sat. Am Samstag zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Konzerte der Top-Acts sowie Highlight-Ausschnitte von 20.15 bis 0.15 Uhr. Die Moderation übernehmen Vivian Perkovic und Rainer Maria Jilg.

Last but not least...wir!

Der General-Anzeiger ist natürlich auch wieder live dabei und sorgt mit seinem Team für ständig neuen Content vom Festival-Gelände am Nürburgring. In unserem Liveticker versorgen wir euch ab Freitag mit Fotos, Videos und allen wichtigen News zu den Geschehnissen vor Ort. Zum Liveticker aus dem vergangenen Jahr geht es hier.