Versammlung im Sinziger Schloss

SINZIG. Gut besuchte Turmgespräche, Exkursionen und Führungen - all dies kann sich der Sinziger Verein zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums im Sinziger Schloss zugute halten. Die Mitglieder des Förderverein hielten bei ihrer Versammlung unter Leitung des scheidenden Vorsitzenden Karl-Friedrich Amendt Rückschau - und richteten zugleich den Blick nach vorn.

Von Hildegard Ginzler, 01.02.2018

Beschäftigt hatten den Verein auch die derzeit ruhenden Geschicke des ehemaligen Geländes der Druckerei Krupp in Sinzig. Mit Gesprächen, Flyern und einer Unterschriftenaktion wirbt der Verein für den Erhalt der Häuser Mühlenbachstraße 36 bis 40 und warnt vor einer überdimensionierten Neubauoptik.

Dass der Verein und das Museum beträchtlich zum Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte Sinzig beitrugen, ging aus den Rechenschaftsberichten hervor. Mitglied Rudolf Menacher erarbeitete die Ausstellung „Zeugnisse aus 750 Jahren Stadtgeschichte“ im Museum, die noch bis in den Februar hinein steht, so Leiterin Agnes Menacher. Für das Jubiläumswochenende gestaltete der Denkmalverein einen eigenen Infostand.

Amendt, Matthias Röcke und Hardy Rehmann vom Vorstand hielten Vorträge. Zudem machte Amendt der Stadt nach jahrelanger Recherche beim offiziellen Jubiläumsfestakt eine 800-seitige Regesten-Sammlung zu Sinzig zum Geschenk. Nun erhielten die Mitglieder Gelegenheit, das gewichtige Urkundenbuch anzuschauen.

Erstmals verlieh der Denkmalverein 2017 nach einer Idee Rehmanns und dem Urteil einer unabhängigen Jury den Sinziger Architekturpreis. Auch in diesem Jahr wird er ausgelobt. Wichtig für das Museum waren neben der Ausstellung der Internationale Museumstag samt Museumscafé und der Denkmaltag mit einer Führung zur Keramik im Schloss und im Fliesenwerk Deutsche Steinzeug. Dieses Angebot kam so gut an, dass es 2018 wiederholt wird. Neu im Erdgeschoss des Schlosses ist der Einbau einer Behindertentoilette. Doch das treppaufwärts gelegene Museum ist längst nicht für jeden erreichbar. „Wenn die Menschen nicht ins Museum kommen können, kommt das Museum zu ihnen“, erläuterte daher Menacher die kleine Filialausstellung mit Bildern Franz Steinborns im Johanniterhaus.

Das laufende Museumsjahr hat die Römer als Schwerpunkt. Ebenfalls geplant ist die Digitalisierung des Museumsbestandes durch Menacher und Rehmann.

Nach Aussprachen und der Entlastung des Vorstandes stand die Wahl eines neuen Vorsitzenden an und es kam es zu weiteren personellen Umbesetzungen. Karl-Friedrich Amendt stand für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Die Versammlung wählte Hardy Rehmann zum Vorsitzenden. Er gab darauf den Schatzmeisterposten ab, den nun die neu gewählte Schatzmeisterin Renate Rick innehat. Matthias Röcke trat als zweiter Vorsitzender zurück und wurde per Wahl mit dem vakanten Posten des Schriftführers betraut. Das frei gewordene Amt des Vizevorsitzenden bekleidet durch Mitglieder-Votum Karl-Friedrich Amendt, der mit seinen Erfahrungen Rehmann zur Seite steht. Röcke dankte Amendt seitens des Vorstandes für seinen großen Einsatz als Vorsitzender.

Der Denkmalverein hat mit sechs Turmgesprächen, kostenlosen Führungen im Schloss am erstens Samstag eines Monats und vier Exkursionen auch für dieses Jahr ein interessantes Programm erstellt. Die nächste Führung im Museum und Schloss übernimmt am 3. Februar, 14.30 Uhr, Hans D. Jüchtern. Die erste Exkursion führt am 17. März in den Nachbarort Kripp.

Infos zu Verein und Museum gibt es auf www.museum-sinzig.de.