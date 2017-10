Information und Beratung in der Dagernova-Eventhalle

DERNAU. Fachkundige Informationen und Beratung bot der „Meister Rat“, eine Gruppe von Meisterbetrieben unterschiedlicher Handwerkssparten im Kreis Ahrweiler, in der Dagernova-Eventhalle in Dernau.

Von Christine Schulze, 04.10.2017

Wenn auch der Dauerregen am Samstag dazu führte, dass sich Publikum nur spärlich eintellte, so waren die Gespräche umso intensiver. „Man konnte sehen, dass die Menschen uns gezielt aufgesucht haben“, berichtete Sprecher Thomas Nelles trotz allem zufrieden. Zusammen mit den anderen Teilnehmern freute er sich auf mehr Besucher am sonnigen Sonntag.

„Handwerk aus einer Hand“ ist die Devise des Meister Rats. Es bedeutet, dass die Arbeiten bei Bau- und Sanierungsvorhaben sowie Wohnungseinrichtungen in der Gruppe geplant und koordiniert werden, ein Konzept über alle beteiligten Berufszweige hinaus erstellt und die Arbeiten terminlich abgestimmt werden. So sollen Auftraggeber die Arbeiten ohne viel Stress abwarten können.

Mit dabei in Dernau war die Firma „Parkett Minwegen“, die sich auf das Verlegen neuer und die Sanierung alter Parkettböden spezialisiert hat. Intarsienarbeit im Parkett gehört ebenfalls zum Angebot. Ralf Minwegen berichtete, dass seine Firma in vielen Bonner Villen gearbeitet habe.

Elektro Küls aus der Kreisstadt plant Elektro- und Beleuchtungstechnik, erstellt und realisiert Lichtkonzepte, erneuert Technik sowie Steckdosen und Schalter im ganzen Haus. Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem Audio-Video-Anlagen am Hauseingang. Klein Metallbau aus Kempenich baut Fenster, Wintergärten und Terrassenüberdachungen aus Metall. Das kann aufgrund der Größe der Objekte erforderlich sein, wenn Kunststoff die Last nicht bewältigen könnte, wie Markus Klein berichtete.

Trockenbau, Dachausbau, Holzarbeiten und Altbausanierung sind das Metier der Firma B&B Montagebau aus Kempenich. Die Firma plant und liefert unter anderem Terrassen aus Holz.

Für schmiedeeiserne Gitter und Geländer steht beim „Meister Rat! der Name Metalldesign Alfons Wolber aus Grafschaft Esch. Der Meister hatte seinen Amboss einsatzbereit für Besucher, die sich in der Kunst der Metallgestaltung über wollten. Kellersanierung, Abdichtungen, Umbauarbeiten, Pflasterarbeiten, Arbeiten am Haussockel gehören zum Angebot der Bauunternehmung Herfen aus Wachtberg-Niederbachem, die Frank Friedsam vorstellte. Dagegen ist Raumausstattung das Spezialgebiet von Romana Fuchs aus Grafschaft-Ringen. „Wohnträume“ ist das Motto ihrer Firma, die mit einer großen Angebots-Palette vertreten war. Dazu gehören Polster, Gardinen und Sonnenschutz auch für schräge Fensterformen sowie für Kunststofffenster.

Behagliches Zuhause

Für Behagen im Haus bietet sich die Firma „Kuhn Design“ aus der Kreisstadt an. Hier finden Kunden Beratung und Hilfe bei der Planung und Einrichtung. Es gibt auch Grundrissplanungen für die Möblierung. Die Schreinerei Nelles aus der Kreisstadt fertigt Unikate an, Möbel, wie sie in großen Möbelhäusern nicht zu haben sind, in besonderen Formen und Hölzern, dazu Sonderlösungen für spezielle Standorte. Jüngst wurde eine private Bibliothek in massivem Nussbaumholz eingerichtet, berichtete Thomas Nelles. Ein Weingut auf der anderen Rheinseite erhielt eine Theken aus einer sieben Meter langen Eichenplatte an einem Stück.

Wärme im Haus hat sich die Grafschafter Ofengalerie aus Ringen zur Aufgabe gemacht. Sie berät über Pellet- und Stückholzöfen, stellt Kaminöfen auf, verkauft Öfen im modernen Design. Außerdem werden Außenschornsteinanlagen gebaut, Schornsteine saniert und gewartet und Kaminanschlüsse erstellt.

Als farbenfrohes Beiwerk der Schau präsentierte Kathy Bethke herbstliche Dekorationen aus dem Kreativ-Studio Müller-Bethke in Ahrweiler. Dennis Wornast aus Wehr war dabei mit Kunst auf Schiefertafeln, und eine Gruppe von Frauen bot Marmeladen, Chutneys und Essige aus Beeren aus dem Ahrtal an.