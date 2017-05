Festival am Nürburgring

Rock am Ring findet wieder am Nürburgring statt.

Nürburgring. Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen 2x2 Drei-Tage-Tickets für Rock am Ring inklusive Parkticket, General Camping sowie einer Backstage-Führung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Am kommenden Pfingstwochenende, 2. bis 4. Juni, ist es wieder soweit: "Rock am Ring" findet nach zwei Jahren in Mendig wieder am Nürburgring statt. 85.000 Fans werden erwartet, 85 Bands spielen an den drei Tagen auf den vier Bühnen. Rammstein, Die Toten Hosen und System Of A Down sind die diesjährigen Headliner.

Sie haben noch keine Karten und wollen in diesem Jahr dennoch hin? Zusammen mit MagentaMusik 360, die einen Livestream von Rock am Ring anbieten werden, verlosen wir 2x2 Tickets für Rock am Ring. Zu gewinnen gibt es außerdem das Parkticket, General Camping für die drei Tage sowie eine Führung mit Blick hinter die Kulissen des Festivals.

Sie möchten dabei sein und das Festival-Paket gewinnen? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie viel DM hat ein Ticket bei der ersten Ausgabe von Rock am Ring 1985 gekostet?

Sie wissen die Antwort nicht? Bei der Suche nach der Antwort könnte unsere Vorschau auf das Festival helfen. Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrer Antwort an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden benachrichtigt. Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 17 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rock am Ring & Rock im Park 2016 - Best Of Trailer from Marek Lieberberg Konzertagentur on Vimeo.