Reaktion auf Anschlag in Manchester

Nürburg. Nach dem Anschlag in Manchester mit 22 Toten haben die Verantwortlichen des Musik-Festivals "Rock am Ring" noch einmal die Sicherheitsregeln verschärft. Nun dürfen auch keine Getränke mehr mitgebracht werden.

Wer am kommenden Wochenende (2. bis 4. Juni) bei "Rock am Ring" Topbands wie Rammstein, Die Toten Hosen, System Of A Down oder die Beatsteaks sehen will, muss sich auf verschärfte Regeln und unter Umständen lange Wartezeiten beim Einlass einstellen. Denn aus Angst vor Anschlägen wurden nun noch einmal die Sicherheitsbestimmungen für "Rock am Ring" am Nürburgring sowie für das Zwillings-Festival "Rock am Park" verschärft.

Auch 0,5-Liter-Flaschen sind jetzt untersagt

Fans müssen demnach auch mal die eine oder andere Durststrecke überwinden. Denn: Das Mitbringen von eigenen Getränken ist erstmals komplett verboten. Das teilten die Organisatoren via Facebook und auf der Festival-Homepage mit. In den Vorjahren waren zumindest noch Softgetränke in Tetrapacks erlaubt - zuletzt maximal 0,5 Liter pro Person. In diesem Jahr müssen die Besucher also komplett auf die vorhandenen Getränkestellen setzen. Abgesehen von den Getränkebuden gibt es auf dem gesamten Gelände jedoch zahlreiche, kostenlose Trinkwasserstellen.

Auch Taschen sind in diesem Jahr komplett verboten: "Angesichts des schrecklichen Anschlags in Manchester und der latenten Gefährdung bitten wir alle Festivalbesucher zu ihrer eigenen Sicherheit auf Taschen, Rucksäcke und Behältnisse aller Art zu verzichten, deren Mitbringen auf das Festivalgelände bis auf weiteres ausdrücklich untersagt wird", teilte der Veranstalter mit.

Sämtliche nicht erforderlichen Gegenstände und Utensilien sollten unbedingt zuhause, auf den Campingplätzen oder im Auto zurückgelassen werden. Auf dem Festivalgelände erlaubt sind laut der Mitteilung neben persönlicher Kleidung nur Handys, Portemonnaies, Schlüsselbund und Gürtel- oder Bauchtaschen. Kontrolliert wird das Verbot auch mit gründlichen Bodychecks am Einlass zum Konzertgelände.

Pavillons nur noch ab zehn Personen zulässig

Besucher, die während des Festivals auf dem Gelände campen wollen, müssen sich ebenfalls auf Neuerungen einstellen: So sind zwar Bollerwagen erlaubt, nicht aber Anhänger. Und: Pavillons sind nur bis zu einer Größe von drei Meter mal drei Meter zulässig und nur für Gruppen ab zehn Personen. Größere Pavillons und Einzelpersonen mit Pavillons werden nicht eingelassen. Kleinere Gruppen müssen sich also wohl oder übel mit anderen zusammenschließen, um ihre Pavillons aufbauen zu dürfen.

Spezielle Blitzschutzzonen werden eingerichtet

Nachdem es bei den vergangenen Festivals zu Zwischenfällen bei Unwettern gekommen war, haben die Veranstalter in diesem Jahr vorgesorgt und richten im Festivalgelände und in den Campingbereichen Blitzschutzzonen ein. Dort soll der Aufenthalt bei Gewittern so sicher sein wie zwischen den Gebäuden in einem städtischen Umfeld.

Die Blitzschutzzonen im Festivalgelände befinden sich in den gesamten Zuschauerbereichen vor der Volcano Stage, vor der Crater Stage und vor der Alternastage sowie auf der Start-Ziel-Geraden. Im Unwetterfall mit Blitzgefahr während der Veranstaltungszeiten wird das Publikum durch die Veranstaltungsleitung aufgefordert, sich in diese Zonen zu begeben.