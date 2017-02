FREISHEIM. Viele hochkarätige Narrenherrscher bevölkern auf Einladung der Prinzengarde Freisheim die Vischeltalhalle beim Närrischen Treffen mit Prinzenempfang.

Von Christine Schulze, 15.02.2017

Das Schneegestöber am Samstagnachmittag hielt die Jecken aus der weiten Umgebung nicht davon ab, sich beim Närrischen Treffen mit Prinzenempfang in der Vischeltalhalle in Freisheim einzufinden. Und wer es über die derzeit aufgerissene, mit Schlamm und Schnee bedeckte Straße geschafft hatte, konnte sich über ein abwechslungsreiches und zügig abgewickeltes Programm vor der Kulisse der dicken, tanzenden Schneeflocken freuen.

Wie jedes Jahr hatte die Prinzengarde Freisheim mit ihrem Kommandanten Markus Grohs eingeladen, der auch die Moderation übernahm. Die Reihe der tanzenden Gardemitglieder und gekrönten Häupter schien an dem Nachmittag bis zum frühen Abend nicht enden zu wollen. Strahlend präsentierten sich Prinzen, Prinzessinnen und Dreigestirne auf der Bühne. Sie alle nehmen gern die Gelegenheit wahr, einander vor der heißen Phase des Karnevals in netter Atmosphäre kennenzulernen.

Angesichts der Lage der Gemeinde Berg und Freisheims direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen hatten die meisten der Majestäten den Sprung über die Grenze nach Rheinland-Pfalz gewagt. Mit der Ringener Kinderprinzessin Kimberly, dem Altenahrer Kinderdreigestirn Prinz Maximilian, Bauer Michel und Jungfrau Lucia, Kinderprinzessin Nele aus Bachem, den Prinzessinnen Gertrud aus Gelsdorf und Nicole aus Kalenborn war allerdings auch der Kreis Ahrweiler gut vertreten.

Mit zwei Tanzgruppen eröffneten die Freisheimer das närrische Spektakel und machten danach die Bühne frei für das Festkomitee Kalenborner Karneval mit Prinzessin und Tanzgruppe. Mit zwei Tanzgruppen schloss sich Blau-Gold Rheinbach an. Hochkarätig präsentierten sich die Fidelen Burgfrauen Wormersdorf mit ihrem Prinzenpaar Jürgen und Claudia sowie Kinderprinzessin Johanna. Die Lüftelberger hatten ihren großen Auftritt mit Kinderprinzessin und zwei Tanzgruppen, der Rheinbacher „Närrische Schornbusch“ präsentierte sich zünftig. Die Karnevalsfreunde Merzbach/Neukirchen stellten ihr Prinzenpaar Ralf und Heike vor und ließen ihre Garden und das Solomariechen tanzen.

Mit einer Tanzgruppe waren die Fastelovendsjecke Houverath dabei, Gäste aus Mülheim-Wichterich präsentierten sich wie auch Grün-Gelb Fritzdorf, die Prinzengarde Arloff-Kirspenich mit dem Dreigestirn, Musikzug und drei Tanzgruppen. Ihr Dreigestirn sowie ebenfalls drei Tanzgruppen und zwei Solomariechen präsentierte die KG „Rot-Weiß“ Queckenburg gefolgt von den Morenhovener „Rotkehlchen“ mit ihrem Kinderdreigestirn, den „Effelsberje Jecke“ mit drei Tanzgruppen, den Karnevalsfreunden Altenahr, dem „Freundschaftsbund“ Dünstekoven und dem Möhnenverein Nierendorf.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen in der Halle, während die einen sich vorstellten, formierten sich die anderen bereits zum Aufmarsch auf die Bühne, und wer Zeit hatte, ließ sich an den langen Tischreihen nieder und begutachtete, was die Nachbarn zu bieten hatten. Die Freisheimer hatten alle Hände voll zu tun, ihre unzähligen Gäste zünftig zu bewirten.