Neuer Ausweis für Touristen

ALTENAHR. Der CDU-Gemeindeverband Altenahr freut sich, dass das Gästeticket jetzt starten kann. Für 60 Cent pro Person dürfen Gäste in der Verbandsgemeinde Altenahr ab April Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen.

Ob die Urlauber für das Ticket zusätzlich zahlen oder der Preis in der Übernachtung einbegriffen ist, bleibt den Betrieben überlassen.

Finanziert wird das Gästeticket über einen übernachtungsabhängigen Gästeticket-Beitrag an die Verbandsgemeinde Altenahr. Die Verbandsgemeinde koordiniert das Projekt administrativ und ist Clearing- und Abrechnungsstelle. Die Verbandsgemeinde leitet den Betrag an den VRM weiter. Die Vertragslaufzeit für interessierte Betriebe beträgt ein Jahr ab dem 1. April.

Aus Sicht der CDU ist das Gästeticket für den Tourismus der Verbandsgemeinde ein großer Vorteil, es mache die Ferienregion Mittelahr noch attraktiver. Das Ticket wird zum Standortfaktor gerade im Hinblick auf die Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Die Gäste werden in den Beherbergungsbetrieben ausdrücklich fragen, ob sie ein Gästeticket anbieten. Das Schöne ist, dass der Gast die Werbung übernimmt und diese Botschaft fortsetzt“, so die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands, Ingrid Näkel-Surges. In Dernau haben sich schon mehr als 15 Unterkunftsbetriebe für das Gästeticket angemeldet. „Der kostenlose Transfer mit Hilfe des Gästetickets ist gerade für den Wandertourismus an der Mittelahr und den Seitentälern ein wichtiger Meilenstein, um neue Übernachtungsgäste zu binden“, so Näkel-Surges. Dies werde noch unterstützt durch den Rad-Bus 844, der ab Sommer 2018 das reguläre Busangebot der Regionen Ahr und Voreifel zwischen Altenburg und Rheinbach ergänze. Dieser ist mit einem Anhänger ausgestattet, der 23 Fahrräder transportieren kann. Hier eröffnen sich neue Gästeströme aus der Region Voreifel, da die Fahrradmitnahme weiterhin ab 9 Uhr kostenfrei möglich ist.

Weitere Informationen zum Gästeticket gibt es in den lokalen Tourist-Informationen Dernau, Rufnummer 0 26 43/9 04 70 70 und Altenahr, Rufnummer 02643/84 48.