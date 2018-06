Mit Wortwitz und Pyrotechnik

SCHULD. Es wird gesungen und getanzt, Liebe zum Detail und Wortwitz spielen eine große Rolle. Rauch und Pyroeffekte sorgen für Spannungs- und Schreckmomente: Noch bis Anfang August zeigt das Ensemble der Freilichtbühne Schuld das Stück „Der gestiefelte Kater“.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2018

Mit gewohnter Liebe zum Detail, einer gehörigen Portion Spaß und einer einmaligen Kulisse steht auch dieser Sommer auf der Freilichtbühne in Schuld wieder ganz im Zeichen des Theaters für Alt und Jung. Auf dem Programm diese Spielzeit: „Der gestiefelte Kater – Sieben Leben“. Der General-Anzeiger war bei einer Probe dabei.

Nach dem Gong zu Beginn des Stückes verwundern vor Eifelwald-Panorama spanische Gitarrenklänge. Die beiden Pistoleros Sancho (Frank Burbach) und Pancho (Dieter Rader) singen davon, wie sie einst aus Spanien vertrieben wurden, nachdem ihr Herr von einem bösen Zauberer verhext wurde. Der junge Müller und Waise Hans (Leon Schmitz) erscheint auf der Bühne. Er wird von seinen beiden Brüdern Franz (Johanna Siebenhüner) und Fritz (Patrick Larscheid) unter der Knute gehalten. Einzig der rote Kater (Maya Schmitz) seines Vaters hält noch zu ihm. Währenddessen knattert der böse Zauberer Zohak (Heiko Linnerz) auf seinem Mofa durch den Märchenwald, gefolgt von seinem spuckenden Diener Hotz (Udo Stratmann).

Das Einzige, wovor der Fiesling Angst hat, ist Hausdienerin Grusilla (Helga Linnerz), ansonsten ist es seine Lieblingsbeschäftigung, ehrbare Bürger in Tiere zu verwandeln. So verwundert es nicht, dass der rote Kater in Wirklichkeit Don Miguel de la Salamanca (Marius Ewerts) ist und die schwarze Katze (Laura Jonas) in den Fängen von Zohak und seiner Schwester Fabula Rasa (Rebekka Kuhl) dessen Geliebte Marquesa Maria de Gatito (Jil Münch). Mit Prinzessin Amalie (Kerstin Oldenburg) und ihrem Vater, König Ottokar von Puffenstein (Olaf Justen) ist der Reigen komplett, der sich um Freundschaft, Liebe und Mut dreht.

Mit einer großen Schar vor und hinter der Bühne ist dem Ensemble unter der Leitung von Regisseur Jens Kerbel eine Inszenierung gelungen, die hohen Wert auf Details auch am Bühnenrand legt. Es wird gesungen und getanzt. Selbst die vom König heißgeliebten Rebhühner werden von Jugendlichen gespielt. Schildkröte, Löwe und Elefant vervollständigen die Fauna des Stücks. Neben dem abwechslungsreichen Bühnenbild der Ruine gibt es mit Rauch und Pyroeffekten zahlreiche Schreckmomente. Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Wortwitz, Sprachfehler, fiese Kältezauber und nicht allzu ernste genommene Degenkämpfe halten die Lachmuskeln der Zuschauer warm. Oft wird auch die Vierte Wand durchbrochen und sich direkt an das Publikum gewandt. Abwechslung wird in Schuld wieder groß geschrieben.

Wer erfahren möchte, ob sowohl der gestiefelte Kater als auch Hans ihre Herzensdame erobern können, ob es für König Ottokar ein Happy End und für die Zauberer Zohak und Fabula Rasa die gerechte Strafe gibt, der kann montags bis freitags von 18 bis 19.30 Uhr Karten unter 0 26 95/3 18 ordern. Gespielt wird vom 30. Juni bis 5. August immer samstags um 20.30 Uhr, sonntags um 15.30 Uhr und am Freitag 27. Juli und 3. August um 19.30 Uhr. Aufgrund des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft findet die Vorstellung am 15. Juli schon um 13 Uhr statt.