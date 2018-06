Rettungsaktion in Altenahr

Altenahr. In Altenahr ist am Sonntagabend eine Gruppe mit drei Personen bei einer Wanderung über den Grat der Engelsley in Not geraten. Eine Frau musste dabei mit dem Hubschrauber vom Berg ins Tal gebracht werden.

Von Michael Lehnberg, 03.06.2018

Mit einer dramatischen Aktion ist Sonntagabend eine 76 Jahre alte Wanderin aus der Engelsley bei Altenahr gerettet worden. Laut Frank Linnarz von der Feuerwehr Altenahr war die Kölnerin, die mit zwei weiteren Wanderern in einer Gruppe unterwegs war, in einem Erschöpfungszustand und konnte auf dem Kletterpfad nicht mehr weitergehen.

Die Feuerwehr forderte daher den Hubschrauber der Bundeswehr aus Nörvenich an, der über eine Außenwinde verfügt und die Frau aus dem Berg holte. Sie wurde im Berg von Spezialkräften erstversorgt und anschließend an den Haken geklinkt. Gegen 20.10 Uhr war sie wieder auf sicherem Boden, wo sie von den Notärzten in Empfang genommen und untersucht wurde.

Die beiden anderen Wanderer konnten die Rettungskräfte über den Kletterpfad nach unten führen. Die 76-Jährige war unverletzt und fuhr mit ihren beiden Mitwanderern auf eigene Verantwortung nach der Rettung nach Hause. Im Einsatz waren die Feuerwehr Altenahr und die Feuerwehr Kreuzberg mit ihrer Spezialeinheit Absturzsicherung.