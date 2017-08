Restaurierung des Kultursaals

Sinzig. Restauratoren arbeiten an den Malereien der prachtvollen Kassettendecke, die der Künstler Carl Christian Andreae in den 1860er Jahren aufbrachte.

Von Hildegard Ginzler, 03.08.2017

Staub liegt in der Luft, Schutzplanen bedecken den Boden und Gerüste reichen hinauf bis zur Decke. Im Sinziger Schloss haben Restauratoren das Sagen. Im Kultursaal, sonst Ort für Konzerte und Vorträge, arbeiten sie seit Mitte Juni an der wertvollen Kassettendecke. Sie weist gravierende Schäden auf, weshalb die Museumsräume in der Etage darüber gesperrt sind – jede Erschütterung soll vermieden werden, damit nicht noch mehr Teile von der Decke fallen.

Beauftragt durch die Stadt Sinzig und in Kooperation mit der Landesdenkmalpflege, arbeiten Mitarbeiter der polnischen Fachfirma Ferdinand Lawen aus Briedel daran, den Ursprungszustand der mit Figuren und Ranken aufwendig bemalten Saaldecke wiederherzustellen. Die Schäden sind weitreichend. „Da blättert die Malschicht in kleinen Schollen ab“, zeigt Diplomrestauratorin Anna Kronewirth auf eine der vielen Schadstellen. Selbst der Laie erkennt die Risse.

Der Putz droht sich komplett zu lösen

„Der Putz hat sich von allen Balken gelöst und ist stark absturzgefährdet“, beschreibt die Expertin das ganze Ausmaß. Da an den Unterzügen, welche die eigentliche Decke tragen, „das Drahtgewebe zur Armierung des Putzes etwas verrostet ist, sitzt der Putz locker und bröselt“. Hinzu kommt, dass auch der Stuck seine Verbindung zum Trägermaterial Holz verloren hat.

Die kleinen Unterzüge sind teils nicht einmal armiert. Hier hilft das „Vernadeln“, so der Fachausdruck für die erneute Anbindung mit dünnen Dübeln, nachdem Unterfüllungen erfolgt sind. Natürlich gilt es auch, die Risse zu schießen und Fehlendes zu ergänzen. So sind aus den Rundstäben mit Band- und Blattreliefs ganze Stücke herausgebrochen oder bei einer früheren Ausbesserung nur bemalt worden, sodass kein Relief mehr vorhanden ist.

Auch vergessene und verlorengegangene Bemalungen entdeckten die Restauratoren. So legten sie an den Balken zarte übermalte Dekore partiell frei, teilweise werden sie nachempfunden. Allein das bisher Sichtbare aber frappiert: In neun Hauptfeldern der Decke in Rot- und Grüntönen wechseln sich zwei Darstellungen ab. Vier puttoähnliche Gestalten bilden ein reizendes Musikantenensemble mit Laute, Becken, Busine (Blechblasinstrument) und Rebec (Violinenvorläufer). Das zweite Motiv zeigt ähnliche Protagonisten: Einer hält eine Traube über einem Glas, einer liest, ein weiterer strickt und einer führt den Faden durchs Nadelöhr. „Feinfühlig gemalt, nicht so großzügig wie bei Wandmalerei üblich“, bescheinigt Ferdinand Lawen diesen Dekoren.

Tapetentechnik zieht Feuchtigkeit an

Doch ausgerechnet ihr Schöpfer Carl Christian Andreae, der zwischen 1863 und 1865 im Sinziger Schloss auch Wandgemälde fertigte, hat zu den Deckenproblemen beigetragen. Der Chef der Fachfirma nennt sie „Feuchtigkeitsschäden“. Der Künstler Andreae, der auch Gestalter des Turmzimmers war, malte nicht auf den Putz, sondern auf Papier, das anschließend aufgeklebt wurde. Und er nutzte Ölfarbe, welche die Feuchtigkeit unter dem Malträger festhielt. Den Grund für die selten angewandte Tapetentechnik – Lawen: „Ich könnte kein vergleichbares Objekt nennen“ – vermutet der Restaurator darin, „dass er Tafelmaler war und auf Putz nicht so gut zurechtkam“.

Bis Mitte September dauern die Arbeiten im Schloss voraussichtlich. Sie schließen Maßnahmen zur Sanierung der Elektrik ein, die der Vorsitzende des Denkmalvereins, Karl-Friedrich Amendt, anmahnte. Die alten stoffummantelten Kabel werden ersetzt und neue zum großen Saal hin verlegt. Komplett saniert ist der Kultursaal damit noch nicht. Schon 2002 hatte Lawen im Schloss eine Untersuchung durchgeführt und jeweils für die Räume Maßnahmen aufgelistet. „Das Gesamtkonzept sollte nach und nach abgearbeitet werden“, wirbt er für konsequente Substanzerhaltung.