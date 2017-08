Ministerin Höfken kocht mit Kindern

ALTENAHR. Nicht nur der Kochbus des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Ernährung machte Station an der Jugendherberge. Auch die Ministerin selbst kam und schnippelte mit 30 Kindern Gemüse.

Von Christine Schulze, 04.08.2017

Karotten-Kartoffel-Lauch-Suppe, Zucchininudeln mit Spaghetti und selbst gemachter Tomatensoße und zum Nachtisch Joghurt-Quark mit Früchten. So sah gestern Mittag das Menü für 30 Jungen und Mädchen aus, die dank der Fernsehlotterie und einer Spende der Stiftung „Allianz für Kinder“ in der Jugendherberge Altenahr eine Ferienwoche erleben. Der Kochbus des Mainzer Ministeriums für Umwelt, Energie und Ernährung war zur Stelle, und auch Ministerin Ulrike Höfken kam und schaute sich um.

Wissen, woher die Milch kommt

„Viele Kinder wissen nicht, dass die Milch aus der Kuh kommt und der Spinat nicht ein kalter Block ist“, begründete die Ministerin das Interesse ihres Ressorts am Kochen mit Kindern. Ihr sei es wichtig, bei einer solchen Freizeit den Aspekt Ernährung aufzugreifen. Auch die Betreuer der Kinder sollten in Sachen Ernährung weiter geschult werden, ist sie überzeugt. Kinder sollten in ihren Ferien Kenntnisse über gutes Essen sammeln. Viele hätten Übergewicht, was Krankheiten nach sich ziehe. Außerdem mache die Zubereitung des Essens Kindern Spaß.

Das konnte man in Altenahr erleben. In ihren leuchtend blauen T-Shirts mit der Aufschrift „Kinder reisen“ saßen die Sieben- bis 13-Jährigen im Freien, rührten und schnippelten. An einem Tisch hatten sich Jungen zum Kartoffel- und Möhren-Schälen versammelt. Der Umgang mit den Schälmessern war vielen offenbar bekannt. „Ich helfe auch meiner Mutter“, sagte ein Junge. Andere sagten, sie gingen dem Vater zur Hand. Spezieller war’s am Tisch nebenan, wo Jungen und Mädchen sorgfältig Zwiebeln und Knoblauch zerteilten oder für den Nachtisch Pflaumen entkernten und achtelten. Dass eine Böe die Plane vom Koch-Zelt vor der Herberge wegriss, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Nachdenken über den Verzicht auf Fleisch

Vor dem Einstieg in die Vorbereitungen fürs Mittagessen hatten die Kinder durchaus Interesse an Grundsätzlichem zur Ernährung gezeigt und erfahren, welch große Mengen von Weizen ein Schwein braucht, um ein Kilo Fleisch zuzulegen. „Man kann ganz auf Fleisch verzichten und sagen, ich mache es für die Tiere und die Umwelt, oder man kann von Zeit zu Zeit auf Fleisch verzichten“, erläuterte eine Mitarbeiterin vom Koch-Bus.

Dank der Fernsehlotterie verbrachten die Kinder aus dem Sauerland die Ferienwoche in Altenahr. Betreut wurden sie dort einerseits vom Team der Jugendherberge um Angela Manetto. Für die Gestaltung der Freizeit stand die Pädagogen-Gruppe „Synergie“ aus Euskirchen mit Teamleiter Toni Meurer bereit. So lernten die jungen Gäste die ganze Vielfalt ihrer Ferienregion kennen. Ein Besuch auf der Sommerrodelbahn hatte ihnen Spaß gemacht, ein Bad in der Ahr stand für Sonnenstunden in Aussicht wie auch eine Nachtwanderung und Stockbrotbacken am Lagerfeuer. „Bei der Gestaltung des Programms sind wir flexibel und richten uns nach dem Wetter“, sagte Meurer. So war es aufgrund des erhöhten Wasserspiegels der Ahr nicht möglich, Flöße zu bauen, dafür aber wurden Heilkräuter gesammelt: Brennnesseln und Kamille für Tee, Wegerich gegen die vielen Mückenstiche.

Ministerin bleibt zum Essen

Mit ihren Kinderreisen verhilft die Fernsehlotterie jährlich bundesweit 1000 Kindern aus finanziell benachteiligten Familien zu Ferien mit pädagogischem Mehrwert. Neben der Entspannung spielen viele Aktivitäten im Freien für die Jungen und Mädchen eine Rolle. Ausgewählt wurden die Gäste für den Aufenthalt in Altenahr vom Verein Soziales Bürgerzentrum „Hand in Hand“ in Kierspe im Sauerland.

Ulrike Höfken freute sich über die Aktivitäten an der frischen Luft. Gleichzeitig durfte die Ministerin die Ergebnisse der Kochaktion ihres Ministeriums probieren. Vor der Weiterfahrt zur Grafschaft, wo das Thema Hochwasser anstand, genoss sie zusammen mit den Kindern das frisch zubereitete vegane Mittagessen.