Rock am Ring 2019

Nürburgring. Mit den Punkbands Die Ärzte und Feine Sahne Fischfilet geht „Rock am Ring“ heute in die zweite Runde. Wir berichten das gesamte Festival über im Liveticker.

Am Freitag ist Rock am Ring gestartet. Nach sechsjähriger Livepause kommen in diesem Jahr die Ärzte zurück auf die Bühne. Weitere Headliner sind die Metalband Slipknot sowie die Progressive-Rocker von Tool.

Wer zu Rock am Ring mit dem Auto anreist, sollte unbedingt beachten, dass es über Pfingsten zu Staus und Verkehrseinschränkungen kommen kann. Wer es sich lieber auf dem heimischen Sofa bequem machen will, kann Rock am Ring im Livestream oder im TV sehen.

Alles rund um Rock am Ring erfahren Sie natürlich auch bei uns. Ab Freitag berichten unsere Reporter Nathalie Dreschke, Andreas Dyck und Dennis Sennekamp live vor Ort in unserem Liveticker: