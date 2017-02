Bank an Kempenicher Hütte zerstört

KEMPENICH. Die Adenauer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Gruppe geben können, die an der Kempenicher Eifelvereinshütte in der Nacht zu Samstag unangemeldet feierte.

Vermutlich in der Nacht zu Samstag kam es an der Eifelvereinshütte in Kempenich, die sich in einem Waldstück in der Nähe des Sportplatzes befindet, zu einer unangemeldeten Feier. Vermutlich Jugendliche, so die Polizei Adenau, hatten dort ausgiebig gefeiert und eine Holzbank zerstört. Sie war durch eine mitgebrachte Axt zerlegt worden, vermutlich um sie als Brennholz zu verwenden.

Die Ermittlungen dauern an. Es konnten diverse Spuren sichergestellt werden, die dem Täter beziehungsweise der Gruppe zuzuordnen sind. Da aktuell keine Hinweise auf die Personen vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter 02691-9250 an die PI Adenau wenden.