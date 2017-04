Verkehr im Landkreis Ahrweiler

AHRBRÜCK. Nur knapp ist ein 51- jähriger Familienvater aus dem Ahrkreis dem Tod entkommen, als er am Sonntagmorgen mit seinem braunen Renault die B 257 in Höhe des Campingplatzes „Europa“ in Fahrtrichtung Adenau befuhr.

Von Günther Schmitt, 30.04.2017

Ein Motorradfahrer kam dem später schwer verletzten Mann auf dessen Fahrspur entgegen, so dass dieser gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Dabei musste der Pkw- Fahrer jedoch wieder stark nach links lenken, um nicht mit der Leitplanke zusammenzustoßen. Durch das Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw prallte in die stark ansteigenden Böschung ein.

Durch den Aufprall wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Auto mit dem stark blutenden Fahrer zum Stillstand kam. Schnell handelnde Ersthelfer, darunter eine Krankenschwester, konnten den zunächst eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug befreien versorgen. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in die Bonner Uni-Klinik geflogen. Feuerwehren aus Ahrbrück und Altenahr waren im Einsatz.

Der für den Unfall verantwortliche Motorradfahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den schwer verletzten Familienvater zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Euro. Die Polizei in Adenau bittet um Hinweise.