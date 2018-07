Polizei und Notarzteinsatz

In Sinzig wurden fünf Menschen bei einem Unfall verletzt.

SINZIG. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr in den Transporter der Jugendfeuerwehr. Die Landstraße zwischen Sinzig und Franken musste 90 Minuten lang gesperrt werden.

Schwerer Verkehrsunfall in Sinzig: Es gab fünf Verletzte, die Unfallverursacherin wurde gar schwer verletzt. Beteiligt war auch ein Fahrzeug der Jugendfeuerwehr. Für die Nachwuchswehrleute ging der Unfall noch recht glimpflich aus. Am Freitag kam es gegen 17.50 Uhr zu dem schlimmen Vorfall auf der Landstraße 82, die Sinzig mit dem Ortsteil Franken verbindet.

Eine 24-jährige Frau aus Sinzig befuhr zur Unfallzeit die L 82 aus Richtung Sinzig kommend in Fahrtrichtung Franken. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei bog sie in Höhe des Schlosses Ahrenthal nach links ab und übersah hierbei das ihr entgegenkommenden Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Sinzig, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Landstraße 82 wurde komplett gesperrt

In dem Feuerwehrfahrzeug, das sich nicht auf einer Einsatzfahrt befand, wurden zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 14 und 15 Jahre alt, und zwei aktive Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Unfallverursacherin selbst erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit Fahrzeugen des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch Wehrmänner der Feuerwehr Sinzig und vorsorglich auch Notfallseelsorger vor Ort. Die L 82 musste wegen der umfangreichen Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 90 Minuten voll gesperrt werden.

Bürgermeister Geron besuchte die Verletzten

Die Jugendfeuerwehrmitglieder und ihre beiden Begleiter waren zu einem Zeltlager unterwegs. „Aufgrund der Einsatzmeldung war die Anspannung unter den Einsatzkräften besonders groß. Schließlich galt es, auch eigene Feuerwehrkameraden zu versorgen. Dennoch konnten alle Maßnahmen routiniert und konzentriert durchgeführt werden“, berichtete Andreas Trog von der Sinziger Feuerwehr.

Die Teilnehmer des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers, deren Eltern sowie die Einsatzkräfte wurden im Anschluss durch Notfallseelsorger betreut. Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron machte sich noch an der Unfallstelle ein Bild der Lage und besuchte später mit Führungskräften der Feuerwehr die Verletzten in den Krankenhäusern.