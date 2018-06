Liveblog vom Nürburgring

Nürburgring. Zum Abschluss des letzten Festivaltags hat sich Veranstalter Marek Lieberberg ein besonderes Highlight aufgespart: Die deutsche Punkrockband Die Ärzte kommen 2019 zu Rock am Ring.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2018

Die „Ring“-Besucher können sich unter anderem auf Konzerte der Headliner Foo Fighters und Gorillaz freuen. Seit Freitag hatten Dutzende Musiker für die Fans gespielt - an der Rennstrecke Nürburgring bei durchwachsenem Festival-Wetter. Schon in der Nacht zum Freitag hatten Camper rund um den „Ring“ mit heftigem Regen zu kämpfen.

Mit rund 70.000 Besuchern ist das Event in diesem Jahr nicht ausverkauft. Auf dem Programm von „Rock am Ring“ standen Thirty Seconds To Mars, Indie-Rapper Casper und Schock-Rocker Marilyn Manson.

Unsere Reporter Dennis Sennekamp, Britta Röös und Andreas Dyck berichten live über Rock am Ring vor Ort.

Liveticker