SPD-Neujahrsempfang

SINZIG. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig war am Sonntag zu Gast beim Neujahrsempfang der SPD im Sinziger Schloss.

Von Christoph Lüttgen, 29.01.2018

Die derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD waren auch Thema des Neujahrsempfangs, zu dem die SPD-Ortsvereine Sinzig und Bad Bodendorf gemeinsam mit dem SPD-Kreisverband und der Kreistagsfraktion der Sozialdemokraten in den mit etwa 80 Besuchern voll besetzten Festsaal des Sinziger Schlosses eingeladen hatten. Neben den gastgebenden Sozialdemokraten begrüßte Landesbildungsministerin Stefanie Hubig auch die Verhandlungen mit den Unions-Parteien.

Für die Sinziger Stadtratsfraktion hieß Martin Eggert unter anderem den CDU-Landtagsabgeordneten Guido Ernst und Bürgermeister Andreas Geron willkommen. Geron freute sich über die Einladung, war es doch die erste parteipolitische Veranstaltung, die er als Stadtchef besuchte. Ob man eine Große Koalition eingehen soll verband Eggert mit der Frage, ob die SPD mit einer Regierungsbildung ihren Aufgaben für die Gesellschaft gerecht werden könne. „Ein wichtiger Punkt ist der Zugang zur Bildung für alle, die ja schon immer unser Thema war und ist“, so der stellvertretende Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion.

Den Ball nahm Hubig gerne auf: „Als Bildungsministerin bin ich sehr zufrieden mit dem Sondierungspapier. Denn es ist sehr viel Bildung drin. Und zwar Bildung, wie sie Rheinland-Pfalz bereits angelegt hat.“ So beinhalte das Papier eine Investitionsoffensive über 3,5 Milliarden Euro. Geld, das etwa für die Beitragsfreiheit der Kitas eingesetzt werden soll. „In Rheinland-Pfalz haben wir die Beitragsfreiheit schon, so dass wir die Mittel in die Qualität stecken können“, erklärte die gebürtige Frankfurterin, die seit gut anderthalb Jahren als Bildungsministerin dem Dreyer-Kabinett angehört.

Zwei Milliarden Euro seien zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen vorgesehen. Davon gingen 100 Millionen Euro an das Land Rheinland-Pfalz. „Dieses Angebot kommt vor allem Kindern aus bildungsfernen Schichten zugute“, so Hubig. Das Sondierungspaket sehe aber auch Mittel zum Ausbau der Digitalisierung an Schulen vor. Dies sei nur möglich, wenn das Kooperationsverbot des Bundes aufgehoben werde. Und dies sei ebenfalls im Sondierungspapier vorgesehen. „Denn Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Kommunen und Kreise nicht alleine stemmen können“, betonte die Ministerin.

Bei der Digitalisierung gehe es um den verantwortungsvollen Umgang mit dem PC und den Neuen Medien. Sie nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass das Land in Sachen Bildung sehr gut aufgestellt sei: „Wir stecken jedes Jahr 4,5 Milliarden Euro in die Bildung – das sind ein Viertel des Landeshaushaltes.“ Dennoch gebe es noch einiges zu tun. So wolle sie eine Kita-Novelle auf den Weg bringen. Ziel: Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderbetreuung. Außerdem soll Rheinland-Pfalz ein starkes MINT-Land (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) werden.