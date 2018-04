Pflanzaktion in Bad Breisig

Bad Breisig. Bürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch pflanzt mit Kindern des städtischen Kindergartens „Sonnenschein“ und Schülern der Klasse 3c der Lindenschule den „Baum des Jahres“.

Von Christoph Lüttgen, 29.04.2018

Gemeinsam mit dem städtischen Förster, Vertretern des Eifelvereins, den Kindern des städtischen Kindergartens „Sonnenschein“ und Schülern der Klasse 3c der Lindenschule hat Bad Breisigs Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch am Tag des Baumes im Kurpark eine Edelkastanie gepflanzt. Die Castanea sativa, bekannter unter dem Namen Esskastanie, ist der Baum des Jahres 2018.

Die Esskastanie zählt in Deutschland zu den eher seltenen Baumarten. Mit ihrer auffallend gelblich-weißen Blütenpracht und ihren großen, runden, mit unzähligen Stacheln besetzten Früchten, die später mahagonibraun glänzende Kastanien freigeben, gehören die Bäume aber auch zu den eindrucksvollsten Gewächsen.

Auf der Erde wachsen etwa 30 000 verschiedene Baumarten. Für Menschen und Tiere sind sie geradezu lebenswichtig. Denn Bäume produzieren Sauerstoff, tragen meist essbare Früchte und liefern Brenn- und Bauholz. Um die Bedeutung des Waldes für die Menschen und die Wirtschaft ins Bewusstsein zu rufen, haben die Vereinten Nationen den 25. April zum internationalen „Tag des Baumes“ erklärt. Eigentlicher Begründer dieses Tages war jedoch der Amerikaner Julius Sterling Morton aus Nebraska, der bereits im 19. Jahrhundert einen jährlichen Tag des Baumes forderte und in Amerika auch durchsetzte.

Die ersten Feierlichkeiten zu Ehren des Baumes fanden in Deutschland am 25. April 1952 statt. Damals pflanzte Bundespräsident Theodor Heuss gemeinsam mit dem Präsidenten der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem damaligen Bundesinnenminister Robert Lehr, im Bonner Hofgarten einen Ahornbaum. Seit mehr als zwanzig Jahren kürt das „Kuratorium Baum des Jahres“ der gleichnamigen Stiftung jedes Jahr eine Baumart. Die Künstlerin Eleonora Heine-Jundi aus Brohl-Lützing war ebenfalls Mitglied dieses Kuratoriums und hat bis zu ihrem Tod 2011 viele Jahre die offizielle Darstellung vom jeweiligen „Baum des Jahres“ angefertigt. Schon deshalb fühlt man sich in Bad Breisig der Stiftung verbunden.