Polizei sucht Zeugen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. In der Nacht zu Freitag ist in ein Altenheim in Altenahr eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.04.2018

In der Nacht zu Freitag wurde in der Gemeinde Altenahr in den Verwaltungstrakt eines Alten- und Pflegeheims eingebrochen. Die noch unbekannten Täter hebelten die ebenerdige Eingangstür zu dem Verwaltungsgebäude mit brachialer Gewalt auf. Aus dem Büro der Heimleitung wurden ein Würfeltresor und Geld entwendet.

Die Polizei Ahrweiler bittet unter der Telefonnummer (02641) 97 40 um sachdienliche Hinweise.